QuintEssenza 2026: Savigliano si riempie di erbe e profumi

Domenica 17 maggio 2026 Savigliano farà da palcoscenico alla XXVII edizione di “QuintEssenza”, il grande evento dedicato al mondo delle erbe officinali, delle essenze naturali, delle spezie, dei fiori, del giardino, dei prodotti agricoli e artigianali diffuso nella città e organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni.

Mentre si sta perfezionando il calendario delle iniziative collaterali alla manifestazione, laboratori in primis, è già stato definito il programma degli incontri dell’Area Talk, tutti ad ingresso libero e gratuiti, che anche quest’anno sarà allestita in piazza Santa Rosa, cuore pulsante di “QuintEssenza”.