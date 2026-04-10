Granda Land of Beer: tre giorni a Lagnasco con la birra come protagonista assoluta

Dal 2011 Granda Land of Beer, nata e cresciuta all’ombra del Castello di Lagnasco, è gradualmente cresciuta fino a far apprezzare le proprie birre ben oltre i confini della provincia da cui il birrificio ha tratto il nome. Così, in occasione dei suoi primi quindici anni di attività, Granda Land of Beer festeggerà questa ricorrenza proprio al Castello tornerà al Castello di Lagnasco con una grande festa della birra che si protrarrò per tre serate. La selezione di birre – tutte rigorosamente artigianali – spazierà tra profili diversi, con stili capaci di andare incontro ai gusti più differenti. Musica e assaggi accompagneranno il pubblico in un flusso continuo di sapori e momenti, ovviamente incentrati sulla birra ma non solo.

Le birre di Granda Land of Beer

Ovviamente al centro dell’evento ci sarà la produzione di birre della realtà lagnaschese. Saranno servite birre chiare e leggere, adatte a chi cerca equilibrio e bevibilità, e birre più luppolate o dal gusto intenso per chi ama sapori decisi. Non mancheranno varianti fruttate o con note particolari, pensate per sorprendere il palato senza complicazioni. La selezione di birra, servita alla spina o in lattina, consentirà di farsi un’idea dello stile complessivo del birrificio e della creatività e versatilità che sta dietro a ogni singola etichetta.

Non solo Granda: i birrifici ospiti dell’evento

Accanto a Granda Land of Beer parteciperanno all’evento altre quattro realtà italiane: La Piazza da Torino, Canediguerra da Alessandria, Menaresta dalla Brianza e Ritual Lab da Roma. Ognuno presenterà tre birre nate dal confronto diretto con il birrificio lagnaschese. Assaggiare in diretta i risultati di questi scambi operativi, consentirà non solo di assaggiare stili e gusti diversi, ma anche di capire concretamente il modo stesso di lavorare di Granda Land of Beer: un birrificio che resta profondamente ancorato alla sua terra, ma non esita a confrontarsi a tutto campo. Evitando così ai propri gusti di standardizzarsi.

Un food pensato per le birre

La parte di ristorazione delle tre serate sarà gestito dalla Pro Loco di Lagnasco, con hamburger, taglieri di Carni Dock e un primo ancora da definire, il tutto servito in una tensostruttura da 200 posti. Il servizio sarà self service, con personale che gestirà l’ordine e la pulizia. Il cibo sarà pensato per accompagnare la birra, evitando di rubarle la scena e cercando invece di valorizzarla nel suo tratto di bevibilità più immediata e popolare. Le serate infine, a livello musicale daranno gestite dal DJ Faber Moreira, con oltre trent’anni di esperienza alla consolle di prestigiosi locali italiani ed esteri.

Informazioni: www.grandabeer.it