“E se la vita fosse un bicchiere mezzo pieno?”: al centro diurno “Il Ramo” di Fossano una serata all'insegna della solidarietà

Sabato 11 aprile, ore 21, al Centro Diurno S. Chiara Coop Il Ramo (via Villafalletto 24, Fossano), ci sarà una serata evento dal titolo “E se la vita fosse un bicchiere mezzo pieno?”.

Quanto può essere facile di questi tempi vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma come pensava Don Oreste Benzi fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, ogni persona che incontriamo è un’occasione per vedere invece il bicchiere mezzo pieno.

In questa serata, grazie all’aiuto del Vescovo Derio Olivero, si proverà a riflettere su come possiamo cambiare, educare il nostro sguardo che ha bisogno di nutrirsi del bello che ci circonda.

Nello stesso tempo non possiamo far finta di niente di fronte ai nostri limiti e al male che viene seminato, ma per arginare tutto questo e cambiare qualcosa, uno dei modi è proprio la solidarietà verso chi è in cerca di pace, di aiuto e umanità.

La serata inoltre sarà animata dal coro Voxes (ensemble vocale a cappella della Fondazione Fossano Musica) che con l’armonia della musica vocale ci aiuterà a vivere emozioni positive.Ingresso libero con contributo volontario.