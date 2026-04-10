Ultimo weekend di apertura: da lunedì Tenda chiuso fino al 24 aprile

Ultimo weekend di apertura per il tunnel di Tenda, che saràaperto domani 11 e domenica 12 aprile dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45.
L'apertura coincide con l'ultimo fine settimana di piste aperte a Limone Piemonte. Si chiude domenica una stagione di quelle indimenticabili per il comprensorio, dove non si vedeva così tanta neve da anni. L'apertura del tunnel ha riportato tanti turisti e tanta vita in tutta la valle.
Davvero una stagione indimenticabile, che si chiude domenica assieme al tunnel.
Da lunedì 13 aprile a venerdì 24 aprile il Tenda sarà infatti CHIUSO h 24 per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale.
Si attendono, a partire da sabato 25, i nuovi orari in vista della bella stagione.