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Viabilità | 10 aprile 2026, 10:53

Ultimo weekend di apertura: da lunedì Tenda chiuso fino al 24 aprile

Per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia, che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale

Ultimo weekend di apertura: da lunedì Tenda chiuso fino al 24 aprile

Ultimo weekend di apertura per il tunnel di Tenda, che saràaperto domani 11 e domenica 12 aprile dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45.

L'apertura coincide con l'ultimo fine settimana di piste aperte a Limone Piemonte. Si chiude domenica una stagione di quelle indimenticabili per il comprensorio, dove non si vedeva così tanta neve da anni. L'apertura del tunnel ha riportato tanti turisti e tanta vita in tutta la valle. 

Davvero una stagione indimenticabile, che si chiude domenica assieme al tunnel. 

Da lunedì 13 aprile a venerdì 24 aprile il Tenda sarà infatti CHIUSO h 24 per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale.

Si attendono, a partire da sabato 25, i nuovi orari in vista della bella stagione. 



 

Barbara Simonelli

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