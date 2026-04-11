Alba: fino a domenica 10 maggio è possibile parcheggiare gratuitamente nell’area Inail in piazza Prunotto

Da oggi, sabato 11 aprile, fino a domenica 10 maggio, sarà possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente a piazza Prunotto, ad Alba, grazie alla concessione dell’INAIL (proprietaria del terreno) al Comune.

Considerata l’occupazione di diversi spazi nelle piazze cittadine – dovuta, tra gli altri, alla prossima assemblea dei soci di Banca d’Alba, alla manifestazione Vinum 2026 e ad altri eventi in programma nelle prossime settimane – il sindaco Alberto Gatto ha richiesto e ottenuto dall’ente di previdenza la disponibilità dell’area, al fine di sopperire alla temporanea carenza di parcheggi nel centro cittadino.