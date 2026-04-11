Il Comune di Tarantasca ottiene un finanziamento di 40mila euro per l’asilo nido

Un risultato importante per la comunità di Tarantasca: l’amministrazione ha infatti ottenuto un contributo di 40.000 euro a seguito degli Avvisi pubblici del 3 febbraio 2026, nell'ambito del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia" del PNRR, per la dotazione di arredi negli asili nido già oggetto di finanziamento.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale, mira a potenziare e qualificare i servizi educativi per la fascia 0-6 anni attraverso l’introduzione di arredi innovativi, sicuri e progettati secondo i più moderni criteri pedagogici.



Gli arredi non rappresentano semplici dotazioni, ma veri e propri strumenti educativi: favoriscono lo sviluppo dell’autonomia, stimolano la creatività e contribuiscono a creare ambienti inclusivi, flessibili e funzionali alle diverse attività didattiche.



Le risorse saranno destinate al nuovo asilo nido situato in via Carletto Michelis e realizzato anch’esso grazie ai fondi del PNRR, a fondo perduto senza costi a carico dell’Amministrazione Comunale.

Qui i locali, da baby parking ad asilo nido, sono stati ampliati e modernizzati. Verranno allestiti spazi moderni, accoglienti e pensati a misura di bambino.



L’obiettivo è migliorare la qualità dell’offerta educativa, garantire elevati standard di sicurezza e offrire ambienti stimolanti e dinamici.



Un traguardo significativo che conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel valorizzare i servizi per l’infanzia e investire concretamente nel futuro della comunità, a partire dai più piccoli.

Negli ultimi anni, le politiche promosse dall’Amministrazione Comunale sono state orientate a sostenere le giovani coppie, offrendo servizi e opportunità concrete per favorire la costruzione di nuovi progetti di vita e di famiglia. L’obiettivo è quello di rendere la nostra comunità sempre più giovane, dinamica e attiva.



I dati statistici di fine 2025 confermano l’efficacia di questo impegno: Tarantasca si colloca tra i primi comuni del cuneese per saldo naturale positivo, con un numero di nascite superiore ai decessi e una percentuale di popolazione giovane particolarmente elevata.



L’Amministrazione continuerà a lavorare per cogliere nuove opportunità di finanziamento e sviluppo per il territorio a favore delle nuove generazioni.