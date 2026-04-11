Giornata mondiale del Parkinson, l’impegno dell’associazione BRAdiParki di Bra

Colpisce 10 milioni di persone nel mondo e circa 250mila in Italia. Rappresenta la seconda malattia neurologica per diffusione, dopo l’Alzheimer. È la Malattia di Parkinson, patologia neurodegenerativa cronica, ad andamento progressivo, del sistema nervoso centrale.
Per la Giornata mondiale del Parkinson (che si celebra in tutto il mondo l'11 aprile, per omaggiare, nel giorno della sua nascita, il medico inglese James Parkinson che fu il primo a scoprire e descrivere gli effetti della patologia), vogliamo ricordare l’associazione BRAdiParki aps di Bra, promotrice di tante iniziative che puntano sul valore dello stare insieme in amicizia.
Una risorsa sempre più apprezzata anche nella pratica clinica quotidiana, che ha dimostrato di poter incidere in modo significativo sulla qualità della vita dei pazienti, rallentando la progressione della disabilità e riducendo il carico farmacologico.