 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 11 aprile 2026, 08:10

Giornata mondiale del Parkinson, l’impegno dell’associazione BRAdiParki di Bra

Promotrice di iniziative che puntano sul valore dello stare insieme come strumento terapeutico

Giornata mondiale del Parkinson, l’impegno dell’associazione BRAdiParki di Bra

Colpisce 10 milioni di persone nel mondo e circa 250mila in Italia. Rappresenta la seconda malattia neurologica per diffusione, dopo l’Alzheimer. È la Malattia di Parkinson, patologia neurodegenerativa cronica, ad andamento progressivo, del sistema nervoso centrale.

Per la Giornata mondiale del Parkinson (che si celebra in tutto il mondo l'11 aprile, per omaggiare, nel giorno della sua nascita, il medico inglese James Parkinson che fu il primo a scoprire e descrivere gli effetti della patologia), vogliamo ricordare l’associazione BRAdiParki aps di Bra, promotrice di tante iniziative che puntano sul valore dello stare insieme in amicizia.

Una risorsa sempre più apprezzata anche nella pratica clinica quotidiana, che ha dimostrato di poter incidere in modo significativo sulla qualità della vita dei pazienti, rallentando la progressione della disabilità e riducendo il carico farmacologico.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium