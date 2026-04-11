CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Campobasso, fischio d'inizio alle 14,30

Una delicata sfida attende oggi, sabato 11 aprile, l’AC Bra che nel primo pomeriggio farà visita al Campobasso, nel terzultimo impegno della “regular season”.

Il match, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena all’“Axum Molinari Stadium” di Campobasso: fischio d’inizio alle 14:30.

Il Bra arriva dalla vittoria per 2-1 con il Forlì: dopo essere andati in svantaggio al 3’ (Onofri), i cuneesi sono riusciti a ribaltare l’incontro grazie ai sigilli di Lionetti e Milani. Successo che era stato preceduto dal pareggio a reti bianche sul campo del fanalino di coda Pontedera, ormai condannato alla Serie D. I piemontesi hanno così sfatato il tabù vittoria che mancava per loro dallo scorso 31 gennaio (1-0 con il Gubbio).

Tre punti fondamentali, dunque, per i braidesi che, oltre a tenere ancora accesa la speranza della salvezza, sono praticamente riusciti a scongiurare l’ipotesi retrocessione diretta. Per i ragazzi di Fabio Nisticò l’obiettivo salvezza diretta rimane comunque complicato: infatti, con soli 9 punti a disposizione e ben 6 lunghezze dal 15° posto, diventa quasi impensabile brindare tra meno di un mese. Molto più probabile un prolungamento della stagione per i giallorossi che, verosimilmente, saranno impegnati il 9 e il 16 maggio nei playout in cui si decideranno le sorti del Bra.

Il Campobasso arriva dal successo per 2-0 sul campo della Pianese (doppietta di Bifulco), vittoria preceduta dal pareggio all’”Axum” con il Guidonia Montecelio (2-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0). I rossoblù proveranno ad allungare la striscia positiva che ha permesso loro di issarsi al quarto posto. A testimoniare l’ottimo momento, per i ragazzi di mister Luciano Zauri, sono arrivate sei successi nelle ultime otto partite (oltre a un pareggio e a una sola sconfitta: 0-1 con la capolista Arezzo). Nel caso di ulteriore vittoria odierna i campobassani consoliderebbero la loro quarta piazza, mettendosi in buona posizione di partenza in vista dei playoff di maggio.

I molisani proveranno a sfruttare, ancora una volta, il loro incredibile fiuto del gol: per loro già 47 reti fatte da inizio stagione e quarto miglior attacco del campionato. Pedina fondamentale potrebbe rivelarsi il bomber Alfredo Bifulco, capocannoniere del girone B a quota 13 marcature (pari merito con l’ascolano Gabriele Gori).

In classifica il Bra occupa la diciottesima e penultima posizione con 30 punti, mentre il Campobasso è al 4° posto a quota 52.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata si imposero i cuneesi con il risultato di 2-0 (sigilli di La Marca e Sinani). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.60) con il successo degli ospiti che è dato a quota 5.00.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 252 con telecronaca di Andrea Distaso) e su NOW.

La partita sarà diretta da Andrea Mazzer di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Kevin Turra di Milano, quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo di Nola e operatore FVS Steven La Regina di Battipaglia.