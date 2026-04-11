SCI ALPINO / Ad Alagna Valsesia vittoria dell'aspirante Francesco Sadowski dell’Equipe Limone

Venerdì 10 aprile seconda e ultima giornata di gare FIS di Slalom organizzate dallo Sci Club Mera sulla pista Mullero 2 di Alagna Valsesia.

Nella gara maschile valida per il Trofeo Enzo Poletti successo dell’Aspirante genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, primo a pari merito con l’elvetico Romain Monney dello Ski Club La Berra, con il tempo totale di 1’,48”,30/100.

Terzo a 38/100 l’altro svizzero Sandro Brunner dello Ski Club Grindelwald. Quarto il bergamasco Lorenzo Gerosa del Centro Sportivo Esercito, quinto il nipponico Hajime Kato, sesto il valdostano Christophe Jacquemod dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, settimo assoluto e secondo degli Aspiranti il valdostano Pietro Carrozza del Centro Sportivo Esercito, ottavo l’alagnese Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, nono assoluto e terzo degli Aspiranti il valdostano Patrick Corbellini del Club de Ski Valtournenche, decimo il sestrierino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere.

Nella competizione femminile vittoria bis rispetto a 24 ore prima per Giulia Ceresa dello Sci Club Gressoney Monte Rosa, con il crono totale di 1’,55”,20/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,16/100 e di 2”41/100 sulle svizzere Claire Schmid del Flimserstein Race Team ed Aline Andereggen dello SkiClub Belalp Naters, quest’ultima migliore delle Aspiranti.

Quarta assoluta e seconda delle Aspiranti la svizzera Chiara Valentina Mueller dello Ski Racing Club Suvretta Sankt Moritz, quinta assoluta e terza delle Aspiranti Sveva Auteri dello Sci Club Mera, sesta l’elvetica Noée Perren dello Ski Club Zermatt, settima assoluta e quarta delle Aspiranti la cogoletese Giorgia Casella del Mondolè Ski Team, ottava la svizzera Chiara Bieler dello Ski Club Zermatt, nona assoluta e quinta delle Aspiranti la svizzera Cylia Burgener dello Ski Club Crans Montana, decima assoluta e sesta delle Aspiranti l’elvetica Soey Gerold dello Ski Club Brigerberg.