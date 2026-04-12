ARTI MARZIALI / Un’altra buona prestazione per gli atleti della Shotokana Karate Cavallermaggiore ASD

Sabato 11 aprile, presso il Palazzetto dello sport di Verzuolo, si è svolta la gara provinciale di kata (figure), stile Shotokan, organizzata dal G.S.K. VERZUOLO dei Maestri Mario ed Alberto Peirano. La competizione ha visto la partecipazione di 158 atleti, 103 della categoria speranze e 55 della categoria adulti, provenienti da 11 diverse scuole di karate della Provincia.

La Shotokan Karate Cavallermaggiore (S.K.C. – A.S.D.), guidata dal Maestro Massimo Spertino, anche in questa occasione, dopo i successi registrati nelle precedenti competizioni, ha ben figurato strappando degli ottimi risultati con una folta compagine di atleti, ben 17 karateka, 4 dei quali hanno raggiunto il podio.

La gara, che si è svolta contemporaneamente su tre tatami, ha visto l’utilizzo della formula del “girone all’italiana” per poi passare alle successive fasi ad “eliminazione diretta” ed a quella finale a “punteggio”.

Di rilievo le prestazioni degli atleti della S.K.C. – A.S.D., che giunti alla fase finale dei rispettivi gironi, hanno raggiunto il podio:

- BORI Matilde 1° classificata tra le cinture blu,

- BONINO Matilde 3° classificata tra le cinture marroni,

- ARTALE Simone 3° classificato tra le cinture bianche,

- STOPPA Niccolò 4° classificato tra le cinture gialle.

Molto buone le prestazioni di tutti gli altri atleti: ALLOCCO Elisa, BONINO Luca, CARRATURO Lorenzo, DI MARTINO Giada, GOTTA Tommaso, MANA Gabriele, MANA Vittoria, MANDINA Alessio, NICOLETTI Simone, PAOLA Francesco, SPERTINO Ettore, SPERTINO Giacomo, TESTA Fabio, che con coraggio si sono messi in gioco, soprattutto i più piccoli, sfiorando le fasi finali delle rispettive categorie.