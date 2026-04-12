A Carrù si proietta il documentario "Avevamo vent’anni – La lotta di Liberazione in Provincia di Cuneo"

In attesa delle celebrazioni del 25 Aprile, all'interno delle iniziative organizzate dall'ANPI Carrù, venerdì 17 aprile al Cinema Vacchetti si proietterà il documentario Avevamo vent’anni – La lotta di Liberazione in Provincia di Cuneo, diretto da Remo Schellino e realizzato su iniziativa dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Cuneo.

Il film ricostruisce la storia della Resistenza cuneese attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, ponendo l’attenzione non solo sui fatti, ma soprattutto sulle motivazioni e sul significato profondo della scelta partigiana. Ne emerge un racconto complesso, che affronta temi cruciali come l’internazionalismo delle formazioni, le diverse ragioni che spinsero uomini e donne a schierarsi, il ruolo della popolazione civile e del clero, fino alla dimensione etica della lotta armata e al confronto quotidiano con la morte. Una narrazione che va oltre la cronaca e si propone come occasione di riflessione civile, affinché la memoria possa continuare a essere un seme vivo per le generazioni future. Alla proiezione saranno presenti il regista Remo Schellino e Michele Calandri, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo dal 1981 al 2018.

Appuntamento venerdì 17 aprile alle 20.30 al Cinema Vacchetti. Saranno presenti il regista, Remo Schellino e Michele Calandri, direttore Istituto Storico della Resistenza di Cuneo dal 1981 al 2018.