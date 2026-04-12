“Cantè j’euv”, i genitori della scuola primaria di Sale Langhe: "Un progetto da ricordare, grazie a chi ha reso possibile questa magia"

Gentile direttore,

Noi genitori della Scuola Primaria di Sale delle Langhe desideriamo esprimere un ringraziamento profondo e sincero a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto “Cantè j’euv” (leggi qui).

Il primo ringraziamento va alle maestre che prima di tutti hanno creduto in questo progetto, e che con passione, dedizione e pazienza hanno accompagnato i bambini in questo viaggio. Ai musicisti che hanno dedicato tanto del loro tempo e che con chitarra e fisarmoniche, hanno saputo rendere ancora più viva e coinvolgente ogni tappa.

Un grazie speciale va ai nostri bambini, veri protagonisti di questa meravigliosa esperienza: con entusiasmo, impegno e gioia hanno dato vita a un percorso ricco di significato, riscoprendo tradizioni, lingua e spirito del nostro territorio.

Desideriamo inoltre ringraziare di cuore tutti coloro che, con grande generosità, hanno creduto e sostenuto questa iniziativa, tra cui i Sindaci dei Comuni di Sale delle Langhe, Castelnuovo, Paroldo e Sale San Giovanni, la Polisportiva di Sale delle Langhe e le Pro Loco di Castelnuovo, Paroldo e Sale San Giovanni.

È stato un viaggio impegnativo, ma ricco di soddisfazioni, che si è concluso nel migliore dei modi con un altro momento della tradizione: una splendida “ribota” presso i locali della Pro Loco di Sale San Giovanni, dove è stata preparata una cena tipica piemontese davvero speciale e molto apprezzata dai più piccoli, tra ravioli al plin, canti e tante risate!

Questo progetto ha rappresentato molto più di un semplice percorso scolastico: è stato un momento di condivisione, di riscoperta delle radici e di costruzione di legami preziosi tra generazioni e paesi.

Con gratitudine,

I genitori della Scuola Primaria di Sale delle Langhe