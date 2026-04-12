Da Carrù a Sant'Anna di Stazzema sulle orme della Resistenza

Si terrà domenica 3 maggio il tradizionale pellegrinaggio laico a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, promosso da parecchi anni dall’ANPI di Carrù, in collaborazione con la onlus monregalese “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.

Un tempo la visita era riservata ai ragazzi delle scuole carrucesi, poi si è aperta a tutti coloro che sono sensibili ai temi della Resistenza ed è stata sostenuta anche dal contributo della BCC BAM di Carrù.

La partenza è prevista alle ore 8 puntuali da piazza Foro Boario, con il pullman offerto dalla BAM, per raggiungere il paese montano, messo a ferro e fuoco dai nazisti, comandati da un ufficiale criminale che in precedenza era stato comandante di un campo di concentramento in Polonia, con il sostegno anche di militi italiani della “repubblichetta” di Salò.

La località era definita “zona bianca”, cioè destinata ad accogliere sfollati dalla Versilia per evitare i bombardamenti degli aerei militari anglo-americani che risalivano da Roma, e nell’area non erano presenti formazioni partigiane. Fu quindi una carneficina, quella dell’agosto 1944, tra le più vergognose.

Oltre 500 persone – dai bimbi di pochissimi mesi a donne adulte e anziani – furono uccise, compreso, sul sagrato della chiesa parrocchiale, il sacerdote che era parroco. Molti vennero mitragliati e poi i corpi bruciati utilizzando come combustibile i banchi; altri furono bruciati nei forni delle borgate, altri ancora uccisi con colpi di arma da fuoco a bruciapelo.

Pochissimi riuscirono a salvarsi: alcuni nascondendosi con astuzia, altri grazie all’aiuto di militari che si vergognarono dell’azione. Anche se, per ragioni anagrafiche, sono ormai scomparsi molti dei sopravvissuti di quella terribile giornata, potrebbe accoglierci una testimone e offrire una testimonianza personale.

I partecipanti potranno inoltre visitare il Museo della Pace e assistere alla narrazione dei dirigenti.

Chi è interessato può chiamare il numero 349 6195091 (Adriano Cardone).