Nuovo mammografo digitale per l'ospedale di Mondovì: esami più accessibili anche per le pazienti in carrozzina

Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita giovedì 9 aprile.

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Un nuovo mammografo digitale con tomosintesi (mammografia con immagine in 3D) per l'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. È questa una delle ultime strumentazioni che l'AslCn1 ha acquistato per il nosocomio monregalese, grazie al sostegno di Fondazione CRC.

Il macchinario, presentato questa mattina, giovedì 9 aprile, alla presenza dei dirigenti medici e del personale del reparto di radiologia, è do permette di agevolare anche gli esami diagnostici per le pazienti in carrozzina ed è completo di sistema per esecuzione delle biopsie e tavolo prono, ossia una poltrona convertibile in lettino.

"Questo macchinario - ha spiegato la dottoressa Ilaria Mondino, Dirigente Medico del Regina Montis Regalis di Mondovì - è pensato per garantire un comfort maggiore a chi si sottopone alla mammografia, è infatti girevole e inclinabile, questo consente anche di non nascondere gli aghi alla vista delle pazienti".

Il mammografo, per un costo complessivo di circa 160mila euro, è stato acquistato con un contributo di 100 mila da parte di Fondazione CRC e cofinanziamento da parte dell'azienda sanitaria, attraverso un bando che includere anche nuovi letti per l'UTIC (unità di terapia intensiva radiologica), che saranno consegnati prossimamente.

"Lo staff del reparto - ha evidenziato il dottor Roberto Priotto, primario di radiologia - ha grandi competene professionali ed umane e sappiamo che questo è apprezzato dai pazienti che si sottopongono ai controlli e agli esami".

"Ringraziamo Fondazione CRC - ha detto il direttore generale dell'AslCn1, Giuseppe Guerra - per il prezioso sostengo che rivolge all'ospedale di Mondovì e Ceva. Prossimamente, contiamo per il mese di luglio, riusciremo anche ad inaugurare la nuova dialisi e a dotare l'ospedale di una seconda TAC, che ci consentirà di restituire quella mobile della maxi emergenza, fornita in questi mesi".

"Prendersi cura delle persone a tutte le età è il compito che ci siamo posti come fondazione, per questo progettiamo e sosteniamo non solo le scuole, ma anche le iniziative sanitarie" - ha chiosato il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola, presente con la vice presidente Elena Merlatti e i consiglieri Marina Perotti ed Elvio Chiecchio.

In chiusura il sindaco, Luca Robaldo ha rimarcato: "Siamo grati alla Fondazione per le risorse che investe sul territorio e per i progetti che realizza. Ci tengo anche io a ringraziare il personale del reparto perché all'esterno si percepisce il grande senso di umanità che, ogni giorno, donate ai pazienti che si sentono aiutati, ma soprattutto comprensi anche in momenti di fragilità".