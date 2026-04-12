Paradriving 2026: studenti del “Denina Pellico Rivoira” nella tappa di Savigliano, all’insegna di inclusione, sport e passione

Giovedì 9 aprile, alcuni ragazzi della sezione “Pellico” del “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo hanno partecipato con entusiasmo alla tappa Savigliano–Marene della terza edizione del Paradriving, un evento che unisce sport, inclusione e amore per i cavalli, regalando esperienze autentiche e momenti di condivisione.

Nel pomeriggio del 9, il viaggio Paradriving 2026 ha fatto tappa a Savigliano, dopo essere partito da Fossano e aver preso il via ufficiale martedì 7 con il primo tratto da Cuneo. Prima di riprendere il cammino in direzione Bra, cavalli e carrozze hanno animato il centro cittadino, portando tra le vie un progetto speciale dedicato a persone con disabilità e non.

L’iniziativa, presentata lo scorso 28 marzo, mette al centro la passione per i cavalli e quella del viaggio “lento”, promuovendo valori di inclusione, accessibilità e partecipazione attiva. Un’occasione importante per vivere il territorio in modo diverso, riscoprendo il tempo e l’importanza delle relazioni umane.

La carovana proseguirà il suo percorso per tutta la settimana, attraversando diverse località fino ad arrivare a Torino l’11 aprile, dove si concluderà il viaggio.

Un sentito ringraziamento va alla Federazione Italiana Turismo Equestre TREC e al Centro Ippico Equi Maresco di Savigliano per l’organizzazione e la calorosa accoglienza, che hanno contribuito a rendere questa esperienza ancora più significativa per tutti i partecipanti.