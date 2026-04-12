Roburent conferirà la cittadinanza onoraria a dottor Formaggini e all'ingegner Sordo

La Giunta Comunale presieduta dal sindaco Emiliano Negro, ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Roburent, su proposta del Consigliere Romolo Garavagno, a due personalità che hanno in vari modi bene meritato verso la comunità roburentese. Si tratta del dottor Formaggini e dell’ingegner Sordo.

Il dottor Giorgio Formaggini, giunto in servizio sanitario di Medicina di base nel Comune il 13 ottobre 1999, dopo aver prestato l’opera sanitaria quale Ufficiale Medico nel Battaglione Allievi della Guardia di Finanza a Mondovì Piazza e la funzione di Guardia Medica nell’ASL dal 1992 al 2000, si è dimostrato prezioso e metodico sanitario, con doti cliniche profondissime di umana disponibilità, quasi impossibile da eguagliare, ha seguito sempre i pazienti con impareggiabile attenzione, accogliendoli negli ambulatori o raggiungendoli nelle abitazioni, quando richiesto per particolari necessità, superando pure i doveri previsti dalle norme sindacali professionali e, durante il periodo in cui, fino a metà del gennaio 2025, ha svolto il suo incarico nel territorio del Comune di Roburent, intrattenuto rapporti di grande cordialità con gli assistiti.

Sebastiano Teresio Sordo, nato a Mondovì I'11 marzo 1943, laureato in Ingegneria Civile – Sezione Idraulica il 10 aprile 1969 e in Architettura il 28 ottobre 1986 al Politecnico di Torino, è stato docente al Politecnico di Reggio Calabria, quindi a Torino ed ha ottenuto l’istituzione di sede distaccata a Mondovì, come Professore ordinario di Idraulica e con i Corsi di Ingegneria e Architettura e con Master di Il livello in Ingegneria. Responsabile dall'ottobre del 1990 fino al 31 dicembre 1998, Presidente del CESMO (Centro di Servizi per la Gestione della Sede di Mondovi) dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 2007, Coordinatore della Didattica dei Corsi di Ingegneria e dei Master di Il livello, oltre che Responsabile del Laboratorio di Analisi delle Acque.

[Da sinistra: il prof. Sordo, Cinzia Ghiliano e Amicalre Gallo alla consegna del premio "Città di Mondovì"]

"Roburent - spiega Garavagno - deve riconoscere il suo impegno diretto, tramite la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, onde praticamente fossero effettuati gli affreschi nella galleria a Pra, frazione che lui ama e stima. I campi affrescati sono stati realizzati da un gruppo consistente di ottimi artisti, che hanno saputo offrire significative campiture. Ancora in una seconda occasione l’Ing. Prof. SORDO ha profuso il suo intervento per ottenere che il frescante Francesco RUSSO “ Buròt ” potesse impegnarsi nel ripristino di vari riquadri, che le intemperie avevano danneggiato profondamente. Dopo la scomparsa di Sara SEVEGA, si è già riattivato per poter fare rinascere sulla facciata della “ Casa del Curato ”, gli affreschi di Paola Meineri GAZZOLA, andati persi per le acque dilavanti, intendendo integrarli con opportuni interventi in ceramica. Anche al Capoluogo se non si impegnava lui non si sarebbero ricevuti i denari per realizzare il memoriale presso il cimitero, per cui il Comune nè a Pra, nè al Capoluogo, ha speso un centesimo. Non si deve neppure ignorare che l’Ing. Prof. Teresio Sebastiano SORDO ha aiutato altre iniziative di privati e siamo certi che non ci dimenticherà e vorrà ancora essere al nostro fianco".

La consegna delle due attestazioni onorifiche saranno inserite in una cerimonia ufficiale il 2 giugno prossimo, Festa della Repubblica, con una altra corona di ricordi per cittadini roburentesi che si sacrificarono in guerra o dopo vicissitudini rientrarono in roburemnt.