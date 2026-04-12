Savigliano ha accolto l'ordine del Santo Sepolcro [FOTO]

Per la prima volta nella sua storia, Savigliano ha ospitato l’Incontro della Sezione Piemonte dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

L’importante evento ha visto radunati, sabato 11 aprile scorso, nella antica Chiesa Abbaziale di San Pietro, un’ottantina di Cavalieri e Dame provenienti dalle 6 Delegazioni del Piemonte che, accompagnati dai rispettivi Delegati, hanno partecipato alla celebrazione della Solenne Eucaristia.

Ad officiarla il Vescovo Emerito di Acqui, Mons. Gr. Uff. Piergiorgio Micchiardi, Priore di Sezione, concelebranti il Vescovo di Cuneo - Fossano Mons. Gr. Uff. Piero Delbosco, il Vescovo di Saluzzo Mons. Gr. Uff. Cristiano Bodo, il Vescovo Emerito di Biella Mons. Gr. Uff. Gabriele Mana, Don Cav. Mauro Biodo, Priore di Delegazione di Cuneo, Don Cav. Massimo Minola, Priore di Delegazione di Biella, Don Cav. Augusto Piccoli, Priore di Delegazione di Alessandria e l’Abate Don Alessandro Sacco, Parroco di Savigliano.

Presenti il Luogotenente per l’Italia Settentrionale, Gr. Uff. Angelo Domenico Dell’Oro, il Cancelliere di Luogotenenza, Comm. Pio Bavastro, il Preside del Piemonte, Comm. Sergio Petitti, i Delegati Comm. Leonardo Zanon (Alessandria), Cav. Fabrizio Soncina (Biella), Cav. Fabrizio Nardilli (Novara), Comm. Enrico De Santis (Torino), Comm. Enrico Croce (Vercelli), Comm. Massimiliano Gosio (Cuneo).

Molto partecipata anche dai saviglianesi, la celebrazione, animata dai canti magistralmente eseguiti dalla Corale Parrocchiale diretta dalla Maestra Daniela Quaglia, è stata, insieme, occasione di raccoglimento e preghiera e di incontro con la città, rappresentata dal Sindaco, Antonello Portera, dal Comandante della Compagnia Carabinieri, Magg. Luca Giacolla e dalla Madre Generale della Congregazione della Sacra Famiglia, Suor Maria Carla Racca, accompagnata da numerose Consorelle.

Nel corso dell’Omelia, Mons. Micchiardi, facendo riferimento ai testi delle Letture della S. Messa, ha ricordato ai Cavalieri ed alle Dame che “essi parlano della Resurrezione del Signore Gesù e che noi non onoriamo un sepolcro che contiene resti mortali di un essere umano. Veneriamo un sepolcro vuoto, poiché il Signore è risorto!”

Dunque, il compito primo degli appartenenti all’Ordine, che sostengono con la loro azione e la loro generosità (nel 2025 ben 24 milioni di Euro sono stati donati), il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la presenza Cristiana nella martoriata Terra Santa, è di non tacere questo importante messaggio della Resurrezione, andando in tutto il mondo per predicare il Vangelo, secondo il mandato di Gesù, come fatto dai Discepoli, superando incredulità ed ostilità.

Mons. Micchiardi ha richiamato anche la Regola di Vita dei Cavalieri e delle Dame, che chiede di vivere, nell’ordinario di ogni giorno, una Spiritualità volta alla particolare attenzione alla Resurrezione del Salvatore, superando la tentazione del dubbio, accogliendo la speranza anche della nostra resurrezione finale, pur di fronte allo scetticismo del mondo. “Non possiamo essere testimoni in questo modo, se non siamo credenti. Ricordiamo che il Risorto ci è accanto e ci aiuta a camminare nella Fede”, ha concluso.

Al termine della S. Messa tutti i convenuti si sono ritrovati per un apprezzatissimo momento conviviale presso il Ristorante Villa Cosmera di Savigliano e, al momento della loro partenza, in ricordo della bella giornata trascorsa, hanno ricevuto un dolce omaggio, appositamente realizzato per l’occasione dagli allievi e dalle allieve del Corso di Pasticceria del Centro di Formazione Professionale Salesiano di Savigliano.

“Un grande grazie, anche a nome di S.E. il Luogotenente, Gr. Uff. Dell’Oro e del Sig. Preside, Comm. Petitti, indistintamente, a tutti coloro che hanno partecipato, ma anche a quanti hanno prestato il loro servizio ed hanno così reso bella, coinvolgente e partecipata la Solenne Celebrazione Eucaristica, oltre, naturalmente alla Città di Savigliano ed alla Parrocchia di S. Pietro, che ci hanno accolto, ed ai numerosi organi di informazione, che hanno dato ampio spazio all’Incontro.” – ha commentato il Comm. Massimiliano Gosio, Delegato della Delegazione Cuneese, che ha curato l’organizzazione dell’evento.