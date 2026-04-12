Studenti da tutta Italia a Bra per la finale della gara di eloquenza

Si è svolta, presso il Teatro Politeama di Bra, la finale nazionale della IX edizione dei Ludi Historici – Gara di eloquenza fra liceali italiani sulla storia contemporanea, promossa dal Liceo “Giolitti-Gandino”. La gara, intensa e spettacolare, è stata presentata con passione dalla professoressa Elena Angeleri. L’evento ha confermato il valore e l’originalità di un’iniziativa che, negli anni, si è affermata come una delle esperienze più significative di didattica attiva della storia nel panorama scolastico italiano, iniziata sotto la presidenza della prof.ssa Francesca Scarfì ed oggi sostenuta dalla dirigente Claudia Camagna.

Anche in questa edizione il concorso ha visto il coinvolgimento di scuole provenienti da diverse regioni del Paese, riunite attorno a un’idea esigente e insieme formativa dello studio storico: non semplice acquisizione di conoscenze, ma esercizio critico, capacità di interpretazione e confronto argomentato. La struttura della gara, ispirata alla disputa oratoria di tradizione classica, ha richiesto ai finalisti di sostenere e sviluppare una tesi su un tema storico estratto a sorte, mettendo alla prova non solo la preparazione individuale, ma anche il lavoro collettivo delle classi che li hanno accompagnati nel percorso.

Il tema di quest’anno, dedicato alla politica estera e di difesa europea dal secondo dopoguerra al presente, si è rivelato particolarmente fecondo, permettendo agli studenti di intrecciare riflessione storica e attualità, in un confronto che ha evidenziato maturità, consapevolezza e capacità di lettura del mondo contemporaneo.

Al termine della gara, la giuria scientifica ha proclamato vincitore Alessio Guarneri, classe VB del Liceo “Vittorio Emanuele II” di Palermo. Al secondo posto si è classificata Tea Ceccarelli, classe 5G SA del Liceo “Savoia Benincasa” di Ancona. Il terzo posto è stato assegnato ex aequo a Francesco Dalmoro, classe 5A del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, e a Massimo Lombardo, classe 5B dell’IIS “Mazzini” di Vittoria. Al quarto posto, anch’esso ex aequo, si sono classificati Ugo Vollero, classe 4B del Liceo Classico “Giannone” di Caserta, e Matteo Mancuso, classe 5SB del Liceo Scientifico “Francesco Vercelli” di Asti.

Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione del pubblico, sia in sala sia collegato in diretta streaming: circa seicento votanti hanno preso parte al televoto “Vox populi”, che ha premiato Ugo Vollero, a testimonianza del forte coinvolgimento suscitato dagli interventi degli studenti.

Accanto alla classifica finale, la giuria ha inoltre attribuito alcune menzioni speciali per le diverse dimensioni dell’eloquenza storica. Per il sapiente collegamento fra storia e realtà attuale è stato premiato Matteo Mancuso; per la competenza e la ricchezza argomentativa Tea Ceccarelli; per la capacità critica e di giudizio storico-politico Francesco Dalmoro; per la chiarezza espositiva Massimo Lombardo; per l’abilità retorica Alessio Guarneri; per l’ampiezza dei riferimenti storiografici Ugo Vollero. A tutti i campioni è stato attribuito il titolo di Viri boni dicendi periti.

La giornata conclusiva ha rappresentato non solo il momento culminante di un percorso didattico articolato e condiviso, ma anche un’occasione concreta di incontro tra studenti di diverse realtà, uniti dall’interesse per la storia e dalla volontà di confrontarsi su questioni di grande rilevanza civile. I Ludi Historici si confermano così come un laboratorio vivo di cittadinanza e di pensiero critico, capace di restituire alla storia il suo valore più autentico: quello di strumento per comprendere il presente e orientarsi nel futuro.