Manifestazioni a Milano, Bergesio (Lega): "Replicheremo all’odio in piazza, ‘senza paura’"

“La sinistra, democratica a parole, nei fatti vorrebbe vietare la piazza agli avversari politici o semplicemente a chi non la pensa come loro - così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio -. Le opposizioni, in vista della manifestazione dei Patrioti a Milano, si stanno rivelando contro la libera espressione: ovviamente, totale silenzio da parte dei ‘big’ come Schlein e Conte, quelli che sventolavano la Costituzione fino a ieri. Forse si vergognano, e fanno bene. Intanto la Lega il 18 aprile replicherà all’odio di chi non conosce la democrazia muovendosi da tutta Italia per partecipare a un evento pacifico e ‘senza paura’”.



