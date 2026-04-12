“La sinistra, democratica a parole, nei fatti vorrebbe vietare la piazza agli avversari politici o semplicemente a chi non la pensa come loro - così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio -. Le opposizioni, in vista della manifestazione dei Patrioti a Milano, si stanno rivelando contro la libera espressione: ovviamente, totale silenzio da parte dei ‘big’ come Schlein e Conte, quelli che sventolavano la Costituzione fino a ieri. Forse si vergognano, e fanno bene. Intanto la Lega il 18 aprile replicherà all’odio di chi non conosce la democrazia muovendosi da tutta Italia per partecipare a un evento pacifico e ‘senza paura’”.
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Politica | 12 aprile 2026, 16:45
Manifestazioni a Milano, Bergesio (Lega): "Replicheremo all’odio in piazza, ‘senza paura’"
Il senatore: "Le opposizioni, in vista della manifestazione dei Patrioti a Milano, si stanno rivelando contro la libera espressione"
“La sinistra, democratica a parole, nei fatti vorrebbe vietare la piazza agli avversari politici o semplicemente a chi non la pensa come loro - così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio -. Le opposizioni, in vista della manifestazione dei Patrioti a Milano, si stanno rivelando contro la libera espressione: ovviamente, totale silenzio da parte dei ‘big’ come Schlein e Conte, quelli che sventolavano la Costituzione fino a ieri. Forse si vergognano, e fanno bene. Intanto la Lega il 18 aprile replicherà all’odio di chi non conosce la democrazia muovendosi da tutta Italia per partecipare a un evento pacifico e ‘senza paura’”.
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