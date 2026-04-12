CALCIO / Eccellenza: il Centallo si impone di misura sul SDS Asti: al “Don Eandi” finisce 1-0

È finito 1-0 il match tra Giovanile Centallo e San Domenico Savio Asti, valido per la 27a giornata del campionato di Eccellenza.

Decide la sfida dello stadio “Don Eandi” la rete rossoblù di Simone Battisti (11’).

Il Centallo arrivava dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Monregale, mentre il SDS Asti aveva pareggiato 2-2 in casa con il Pro Villafranca.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:02 allo stadio “Don Eandi”. Padroni di casa in divisa blu con inserti rossi mentre gli ospiti in consueta maglia gialloverde.

Nel nuvoloso pomeriggio cuneese l’inizio di match è equilibrato con diverse sbavature da parte di entrambe le formazioni. Il primo a provarci è Lumello che, dopo sei minuti di gioco, tenta la rovesciata sugli sviluppi della punizione ben battuta da Del Monte. I centallesi rispondono prontamente e all’11’ si portano in vantaggio: tutto parte dalla punizione sulla trequarti di Monge, Beshku svetta più in alto di tutti e serve prontamente Battisti che, solo nell’area piccola, conclude facilmente a rete per l’1-0. Al 18’ si rende pericoloso Dalmasso ma, da pochi passi, Virano risponde presente deviando in angolo. Il ritmo dell’incontro cala con il Centallo che fa la partita e gli astigiani che si limitano a ripartire in contropiede. I padroni di casa tornano a farsi vedere dalle parti di Virano al 41’ con Armando che di testa conclude debolmente a lato. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, nel quale non succede più nulla e quindi si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

A inizio ripresa ci prova Dalmasso su punizione: pallone alto sulla traversa (47’). Al 54’ gli ospiti vanno vicini al pareggio: Del Monte conclude a rete su punizione, Guardalben respinge e sulla ribattuta Paolin lascia partire un gran destro che finisce di poco largo. Passano pochi secondi e Battisti sfiora la doppietta personale, sempre di testa sul corner battuto dal solito Monge. Intorno all’ora di gioco mister Pozzatello prova a mischiare le carte per riprendere la partita. Al 72’ i rossoblù si rendono pericolosi con una prolungata trama offensiva, conclusa con il violento tiro di Minini che finisce di poco alto sulla traversa. Sull’azione successiva il Centallo recupera un ottimo pallone che permette a Poppa di immolarsi verso la porta ma, solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare e non va oltre all’angolo (74’). Il San Domenico Savio prende in mano il pallino del gioco ma senza creare particolari occasioni da gol. L’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Il finale di partita è uno sterile assedio gialloverde. Non succede più nulla e quindi al “Don Eandi” termine 1-0 a favore della Giovanile Centallo.

In classifica il Centallo sale a 48 punti, mentre il San Domenico Savio Asti rimane a quota 38.

Prossimo appuntamento per il Centallo domenica 19 aprile, quando i cuneesi faranno visita al Pro Villafranca. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al “Villa Park” di Villafranca d’Asti.

TABELLINO:

CENTALLO – SDS ASTI 1-0

Giovanile Centallo (4-2-3-1): Guardalben, Beshku, Bedino, Battisti, Armando, Rocca, Dalmasso (70’ Boena), Magnino, Monge (76’ Massaro), Poppa (81’ Vallati), Minini. A disposizione: Bellucci, Valleriani, Re, Fresia, Morello, Ceta. Allenatore: Jodi Sacco

San Domenico Savio Asti (4-3-3): Virano, Lumello, Lanfranco M., Lanfranco L. (65’ Gjoni), Paolin (80’ Montrucchio), Del Monte, Pianetti, Ottone, Brocchi (60’ Sankosaj), Orlando, Ojeake (60’ Stojmenovski). A disposizione: Gissi, Stivala, Sow, Iunissi, Lai. Allenatore: Mattia Pozzatello

Gol: Battisti 11’ (C)

Ammoniti: Del Monte (A), Battisti (C), Magnino (C), Pianetti (A), Guardalben (C), Lumello (A)

Espulsi: nessuno

Angoli: Centallo 5 – SDS Asti 1

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Squillace di Torino e De Maria di Torino