SCHERMA / Soddisfazioni per gli atleti albesi al campionato regionale categoria assoluti di spada

Nel fine settimana dell’11 e del 12 aprile si è svolto presso il palazzetto dello sport di corso Langhe in Alba il Campionato regionale categoria Assoluti di spada maschile e femminile.

Occasione per la qual il Club Scherma Associati si è presentata con una nutrita compagine di 16 atleti fra cui: Vittorio e Andrea Girotti, Federico Rabasco, Riccardo Ghirotto, Fabio Mustacciu, Giuliano Pasqua, Alessandro Boero, Andrea Cossutti, Alberto Dellarovere, Gabriele Maggi, gli esordienti Alessio Pavarino e Gianluca Grosso con Annachiara Allara, Francesca Boano, Giulia Regorda e Aurora Rivata. Gara di alto livello tecnico con atleti provenienti da gruppi sportivi militari o Nazionale dove i portacolori del CSA si sono difesi al meglio delle loro possibilità regalando soddisfazioni a se stessi e allo staff di istruttori che li accompagnava. In questo caso si ricordano il M° Fabio Piccardi coadiuvato da Alessandro Mandarini e Ivan Sartoris.

In parallelo, in quel di Voghera, è andata in scena la gara di spada per GPG (U14) a coppie. Qui il Club ha partecipato con Nicolò Rissone/Giacomo Filippini e Samuele Giachino/Edward Centola.