Il settore beauty in prima linea contro la violenza di genere: Apro Formazione protagonista del progetto Gbv Watch Salons

Si è svolto giovedì 9 aprile presso Apro Formazione l’evento di presentazione del progetto europeo GBV Watch Salons, iniziativa internazionale che mira a rafforzare il ruolo degli operatori del settore beauty – estetiste, acconciatori e professionisti del benessere – nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e della violenza di genere.

Finanziato con il supporto della Commissione Europea e sviluppato attraverso un partenariato internazionale, il progetto vede Apro Formazione tra i protagonisti per l’Italia insieme a Confartigianato Imprese Cuneo, con l’obiettivo di promuovere una formazione specifica e strutturata rivolta sia agli studenti sia ai professionisti del settore. Il progetto punta a trasformare i saloni di bellezza e i centri estetici in presidi diffusi di ascolto e primo orientamento, in grado di intercettare i segnali di disagio e accompagnare le persone verso i servizi di supporto presenti sul territorio.

Attraverso lo sviluppo di programmi formativi dedicati, guide operative e strumenti di sensibilizzazione, Gbv Watch Salons intende colmare una potenziale lacuna nei sistemi di prevenzione, integrando all’interno della rete di contrasto alla violenza di genere figure professionali non tradizionalmente coinvolte, ma quotidianamente a contatto con il pubblico.

L’incontro del 9 aprile ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto rivolto in particolare a studentesse e studenti dei corsi di estetica e acconciatura, direttamente coinvolti nel percorso formativo. Durante l’evento sono stati presentati i moduli didattici che verranno attivati nell’anno scolastico 2026-2027, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per riconoscere segnali di malessere, accogliere con empatia e indirizzare le persone verso i servizi specializzati, nel rispetto del proprio ruolo professionale.

[Nelle foto due momenti dell'incontro tenuto ad Alba nei giorni scorsi]

A portare il proprio contributo sono state la dottoressa Gloria Reggio, psicologa, Sonia Delfinetti ed Elisa Revelli, assistenti sociali attive nel Centro Antiviolenza Alba-Bra, che hanno approfondito i temi della prevenzione, dell’accoglienza e dell’importanza della rete territoriale di supporto. Il loro intervento ha evidenziato come la collaborazione tra istituzioni, servizi e mondo della formazione sia fondamentale per costruire percorsi efficaci di contrasto alla violenza.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato il valore strategico del coinvolgimento delle scuole professionali e degli educatori del settore beauty, chiamati a contribuire allo sviluppo di competenze trasversali che vanno oltre la dimensione tecnica, per includere consapevolezza sociale, capacità relazionali e responsabilità civica. In questo contesto, Apro Formazione si conferma un punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi innovativi, capaci di rispondere alle sfide contemporanee e ai bisogni emergenti della società.

Il progetto prevede, nei prossimi mesi, ulteriori attività, tra cui la presentazione di una guida pratica non interventistica per i professionisti del settore e momenti di formazione dedicati, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia e consapevole di operatori in grado di contribuire attivamente alla prevenzione della violenza di genere.

“Gbv Watch Salons rappresenta un’opportunità concreta per formare professionisti e studenti del settore beauty non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e sociale – sottolinea Maura Reolfi, responsabile della sede operativa Apro Formazione di Alba –. Fornire strumenti per riconoscere e affrontare situazioni di violenza significa contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, preparata e capace di intervenire, anche attraverso gesti quotidiani e relazioni di fiducia”.