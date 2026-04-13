A Vicoforte due interessanti incontri sull'intelligenza artificiale

Con l’obiettivo di promuovere momenti culturali di approfondimento e divulgazione, in particolare a favore dei ragazzi e delle loro famiglie, l’Amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì, due incontri sul tema “Convivere con l’intelligenza artificiale” dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie. L’iniziativa tende a rafforzare l’alleanza scuola-famiglia, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, su un tema di grande attualità e soprattutto di un futuro utilizzo tutto da gestire.

L’argomento sarà trattato mercoledì 29 aprile in due sessioni: una al mattino, rivolta agli studenti della scuola secondaria di I° grado del plesso di Vicoforte, ed una in serata, aperta alle famiglie e ai giovani. Gli incontri si terranno presso la Sala Congressi di Casa Regina Montis Regalis ed avranno come relatore il professor Bruno Geraci e come moderatrice la professoressa Rossana Iadarola, Dirigente dell’Istituto Comprensivo.

L’intento del Comune e dell’Istituzione scolastica è chiaramente quello di promuovere la comprensione critica dell’Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni etiche, sociali e culturali, favorendo la riflessione collettiva sulla convivenza con tecnologie che influenzano, e influenzeranno sempre di più, la vita quotidiana ed il lavoro. Il professor Bruno Geraci, già responsabile dei servizi giornalistici del Centro produzione RAI di Torino, ha collaborato con i giornali “Avvenire; “La Gazzetta del Popolo” e “La Stampa” ed ha insegnato Linguaggi e Psicologia della Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana. È autore di diverse pubblicazioni e tiene seminari in numerosi Atenei in Italia ed all’estero.