FIDAPA Mondovì accende le candele della pace a Vicoforte

Si è tenuta a Vicoforte, presso la Tavola del Chiostro, la Cerimonia delle candele 2026, evento ogni anno organizzata dalla FIDAPA Mondovì (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari): ogni candela che viene accesa rappresenta uno Stato del mondo in cui è attiva la Fidapa, per diffondere messaggi di pace, solidarietà, pari opportunità ed arte e cultura.

Erano presenti molte autorità FIDAPA-BPW: la Vice Presidente Nazionale Marcella Desalvo, la Presidente Distrettuale Stefania Chinellato, la Vice Presidente Distrettuale Francisca Albamonte, oltre ad alcune presidenti di sezioni del Piemonte più vicino.

Molte autorità di associazioni rappresentative del territorio erano presenti: la Presidente della Consulta Femminile Marzia Arena, la Commissaria della Croce Rossa Mondovì Lina Turco, il vice Presidente del Rotary Club Mondovì Maurizio Davico, il Presidente del Lions Club Mondovì Monregalese Paolo Gastaldi, la Presidente dell' Inner Wheel Club Mondovì Gianna Ghiazza, la Consigliera della Fondazione CRC Marina Perotti, l'assessora del Comune Città di Mondovì Francesca Bertazzoli e la Comandante Compagnia Carabinieri Francesca Borelli. Ha raggiunto la cena anche la Bela Monregaleisa del Carlevè 2026, Cecilia Turbiglio.