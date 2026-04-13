Il Lions Club Mondovì Monregalese celebra 55 anni di storia e guarda al futuro

Una serata sospesa tra l’emozione del passato e l’entusiasmo per il futuro. Così il Lions Club Mondovì Monregalese ha celebrato la sua tradizionale "Charter Night", quest'anno dedicata a un traguardo speciale: i 55 anni + 1 dalla fondazione. La simbologia del "+ 1" e il viaggio del servizio.

Il Presidente Paolo Gastaldi, nel corso del suo intervento, ha voluto dare un significato profondo alla dicitura "55+1". Non un semplice calcolo cronologico, ma il simbolo della ripartenza. Dopo le sfide degli ultimi anni, il club si rimette in cammino con rinnovata energia verso le attività e i service che, in tutto il mondo, contraddistinguono l’etica lionistica.

A suggellare questa visione, il Presidente ha omaggiato ogni socio con un porta passaporto: un dono simbolico che rappresenta il "lasciapassare" necessario per intraprendere un nuovo viaggio di solidarietà e impegno civile.

Il momento di massima partecipazione emotiva è stato il conferimento del "Melvin Jones Fellow", la più alta onorificenza lionistica, a Giancarlo Pilone. Socio del club da ben 55 anni, Pilone rappresenta la memoria storica e il cuore pulsante del sodalizio; il riconoscimento è stato un tributo alla sua dedizione incrollabile.

Il club ha inoltre rigenerato la propria forza propositiva con l’ingresso di quattro nuovi soci, accolti con calore dall'assemblea: Patrizia Veglia, Stefano Arnaldi, Alberto Zitta, Fabio Ferrero.

Ad accompagnarli in questo nuovo percorso, i rispettivi sponsor: Enrico Ferreri, Carlo Allena e Andrea Ferro, testimoni del passaggio di testimone nei valori del "We Serve".

La serata si è conclusa con una foto di gruppo, immagine di una famiglia unita e pronta a scrivere nuove pagine di storia per il territorio monregalese.



