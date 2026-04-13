“L’ospedale che accoglie”: l’Azienda S. Croce e Carle presenta progetti di umanizzazione

“L’ospedale che accoglie” è il tema dell’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in programma mercoledi 22 aprile dalle ore 14.00 alle 16.30 presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce (via Michele Coppino 26).

Nel corso dell’iniziativa (aperta a tutti), alla quale parteciperà anche l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, saranno presentati analisi, riflessioni e progetti operativi per l’umanizzazione nei luoghi e nei percorsi di cura e attivato un confronto con enti e associazioni di volontariato.

Il programma prevede, dopo l’accoglienza dei partecipanti e l’apertura del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Franco Ripa, i saluti istituzionali di assessore alla Sanità Federico Riboldi, della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e del Prefetto di Cuneo Mariano Savastano. Seguiranno brevi interventi introduttivi del direttore sanitario di Azienda Giuseppe Lauria, amministrativo Gabriele Giarola e del direttore sanitario di Presidio Gianluigi Guano.

Articolate le relazioni, con il coinvolgimento di ambiti e soggetti diversi. Il tema “Dal coinvolgimento attivo della persona ai progetti di umanizzazione in sinergia e rete” sarà sviluppato da Antonella Ligato referente progettazione empowerment e interventi di umanizzazione dell’Azienda Ospedaliera; “Il ruolo della Fondazione Ospedale Cuneo: l’umanizzazione come obiettivo comune”, con la presidente Silvia Merlo; “L’umanizzazione in Pronto soccorso, intervento di Giuseppe Lauria direttore della Medicina Emergenza Urgenza; “L’attività del responsabile operativo degli ambienti sanitari, ospedalieri e territoriali Facility: sopralluoghi ascolto di operatori e utenti e micro-interventi” con Marco Comba della direzione sanitaria di Presidio - Facility. Infine uno sguardo sulle “medical humanities”, collaborazione con il DAIRI (Dipartimento attività integrate ricerca e innovazione), referente aziendale Antonio Maconi, Mariateresa Dacquino.