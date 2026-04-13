Open Day a Borgo San Dalmazzo: i giovani scoprono il volontariato con Monserrato ODV

Nei giorni scorsi, le classi prime della scuola secondaria di primo grado di Borgo San Dalmazzo hanno partecipato a un open day dedicato alla scoperta delle realtà associative del territorio.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, l’Associazione Monserrato ODV, attiva dal 2008, che ha offerto agli studenti un’occasione concreta per conoscere da vicino il valore del volontariato e dell’impegno civico. I volontari hanno guidato i ragazzi in un percorso alla scoperta della storia dell’associazione, raccontando le origini, le motivazioni alla base della sua fondazione e le attività svolte nel tempo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di riflessione sull’importanza di preservare i beni comuni e sviluppare un senso di appartenenza al territorio. A supporto della presentazione, è stato proiettato un video promozionale realizzato grazie al contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo.

“Come volontari – spiegano dall’associazione – desideriamo ringraziare il Comune, il dirigente scolastico e le insegnanti per averci offerto questa preziosa opportunità. È fondamentale trasmettere ai più giovani il valore del volontariato: solo imparando a prendersi cura di un luogo si può sviluppare un legame autentico con esso. Negli anni abbiamo promosso diversi laboratori per bambini presso i locali del santuario, con l’obiettivo di farli sentire parte di questo spazio e sensibilizzare al rispetto e all’amore per il patrimonio comune. Un ringraziamento speciale va anche agli amici dell’AIB per l’ospitalità e il supporto.”