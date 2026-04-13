Pomeriggio di festa alla RSA “San Michele Arcangelo” di San Michele Mondovì

Sabato 11 aprile la RSA San Michele Arcangelo di San Michele Mondovì ha vissuto un pomeriggio speciale, all’insegna della musica, della convivialità e della condivisione. Gli ospiti della struttura hanno potuto trascorrere ore di serenità grazie alla gradita presenza del Gruppo Corale Alpini – Sezione di Mondovì, che si ringrazia sentitamente per la disponibilità e l’entusiasmo, soprattutto la figura di Tedo.

I canti della tradizione alpina hanno riempito gli spazi della RSA, creando un clima caldo e partecipato.

Ad accompagnare il coro, i suonatori, con una menzione speciale per “Fragolino” alla fisarmonica, che con il suo strumento ha saputo coinvolgere e emozionare tutti i presenti, riportando alla memoria melodie care e momenti di vita condivisa.

Come sempre immancabile e preziosa è stata la presenza delle Volontarie AVO, insieme al Presidente AVO Giuseppe Bertone, il cui impegno e la cui collaborazione hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa. Grazie al loro supporto, il pomeriggio è stato ulteriormente allietato da una gustosa merenda e da un bicchiere di vino offerto ai cantori, gesto semplice ma ricco di significato.

Un ringraziamento va anche alla giunta comunale, intervenuta per testimoniare con la propria presenza la vicinanza dell’amministrazione alla RSA e il sostegno alle iniziative che promuovono socialità, cultura e attenzione agli anziani.

Un evento riuscito, che ha saputo unire generazioni e che resterà nel ricordo di tutti come un autentico momento di festa e comunità.