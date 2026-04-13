Brutalmente ucciso alle Canarie: la Corte Suprema conferma le condanne ai tre aguzzini del cuneese Andrea Costa

Sono state confermate dalla Corte Suprema le condanne inflitte ai due uomini e alla donna che il 12 settembre 2021, sull'isola di Gran Canaria, uccisero brutalmente Andrea Costa, ex operaio metalmeccanico di Confreria, 42enne all'epoca dei fatti.

Il corpo di Costa fu ritrovato carbonizzato all'interno della sua auto a Pozo Izquierdo. Prima, secondo la ricostruzione processuale, il cuneese fu picchiato, legato e soffocato a morte dai suoi aguzzini nella casa dove viveva a Vecindario.

Come riporta il quotidiano "laprovincia.es" il Tribunale provinciale di Las Palmas ha condannato David José R. P., noto come "El Adoptado" e Juan Felipe A. V. a 17 anni di reclusione per omicidio. Pena aggiuntiva di sette anni e sei mesi di reclusione per Estefanía Pino A. V., accusata di concorso in omicidio. I tre sono stati inoltre inoltre condannati a pagare 180.000 euro di risarcimento alla famiglia della vittima.

Secondo quanto accertato dall'autorità giudiziaria spagnola Costa e i suoi assassini avevano cenato insieme in un ristorante ma l'italiano era rimasto solo al momento del saldo del conto, motivo per cui era stata avvertita la polizia. Vedendolo, in un secondo momento, parlare con gli agenti, i tre ritennero che stesse denunciando i loro traffici di droga e quindi decisero di vendicarsi.

Estremamente violenta e, come detto, fatale, l'aggressione ai danni del 42enne, impossibilitato ad opporre qualunque forma di difesa.

Gli imputati, pur ammettendo la propria colpevolezza, hanno presentato ricorso prima all'Alta Corte di Giustizia delle Isole Canarie e poi alla Corte Suprema. La Camera Penale, ha respinto i ricorsi e confermato le condanna.