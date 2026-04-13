Controllo di gestione delle PMI: a Cuneo un incontro pratico per guidare l’impresa con i numeri

In un mercato sempre più veloce, prendere decisioni sulla base dell’intuito non basta più. Per le piccole e medie imprese, oggi diventa fondamentale leggere i numeri nel modo giusto, trasformarli in scelte concrete e costruire una gestione più solida, semplice e sostenibile.

Proprio da questa esigenza nasce “Controllo di gestione delle PMI”, il quinto appuntamento su sei del percorso Impresa Futura, promosso da Confapi Cuneo e Cuneo Consulenza. L’incontro si terrà mercoledì 23 aprile 2026, a Cuneo, presso Confapi, Corso Nizza 16, dalle 18.00 alle 19.30, con registrazioni dalle 17.30. La partecipazione è gratuita.

Sarà un’occasione per imprenditori, manager e professionisti che vogliono capire meglio come usare i dati aziendali per orientare le decisioni, migliorare il controllo economico-finanziario e affrontare con più lucidità le sfide del presente.

Il focus dell’evento è chiaro: capire i numeri per guidare l’impresa verso il futuro, con strumenti utili, approcci pratici e contributi autorevoli. Durante l’incontro si parlerà di gestione finanziaria, analisi di bilancio, lettura dei dati, sistemi personalizzati di controllo, intelligenza artificiale applicata alla gestione, sostenibilità, assetti organizzativi, budget di cassa, contributi e credit management.

Il valore dell’appuntamento sta anche nella qualità dei relatori, che porteranno esperienze e punti di vista diversi, tutti collegati da un obiettivo comune: aiutare le PMI a rafforzare la propria capacità di decidere bene. Interverranno Eleonora Filippone, Alessandra Manino, Andrea Rolfo, Stefano Ventura, Giancarlo Camusso, Ferruccio Sassone, Davide Dotta e Claudio Gastaldi. A moderare sarà Chiara Carlini, direttrice Confapi, mentre l’apertura dei lavori sarà affidata al presidente Marengo.

Questo incontro non è pensato per restare sul piano teorico ma è costruito per offrire contenuti immediatamente leggibili da chi ogni giorno si confronta con margini, costi, liquidità, investimenti e sostenibilità della crescita. In altre parole, un momento utile per chi vuole passare da una gestione “a sensazione” a una gestione più consapevole, basata su indicatori chiari e strumenti adatti alla realtà della PMI.

Partecipare significa portarsi a casa idee, spunti e metodi per leggere meglio la propria azienda e affrontare il futuro con maggiore controllo. Perché oggi il controllo di gestione non è un tema da specialisti: è una leva concreta per far crescere l’impresa con più equilibrio e più visione.

Per informazioni e prenotazioni:

meeting@confapicuneo.it

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