Roccavione, sabato 18 aprile arrivano le Madamé con "La musica è viva": il primo evento della nuova Pro Loco

Sarà lo spettacolo delle Madamé "La musica è viva", in programma sabato 18 aprile alle ore 21 al Centro Polifunzionale (ex bocciofila), il primo evento organizzato dalla nuova Pro Loco Roccavione “Chi di Teit”, in collaborazione con il Comune di Roccavione.

La serata, che ricordiamo è ad ingresso libero per tutti, accompagnerà il pubblico in un viaggio nella musica popolare italiana con lo sguardo delle donne, attraverso una proposta intensa, originale e coinvolgente. Le Madamé, una formazione tutta al femminile, interpreteranno repertori e atmosfere della tradizione con sensibilità, energia e forte personalità artistica.



Un debutto importante, dunque, per la nuova realtà associativa del paese, che inaugura il proprio percorso con una proposta all'insegna del divertimento ma anche culturale e di qualità, pensata non soltanto come singolo appuntamento, ma come primo passo di un percorso più ampio. L’obiettivo è infatti quello di dare vita, nei prossimi mesi, a una lunga serie di iniziative capaci di rendere Roccavione sempre più viva, dinamica e attrattiva, sia per i residenti sia per i turisti e i visitatori.

La serata offrirà così un’occasione di incontro e partecipazione, valorizzando la cultura e la musica come strumenti per fare comunità e creare momenti di aggregazione. Ed è proprio in questa direzione che si inserisce il lavoro della nuova Pro Loco: costruire appuntamenti che possano animare il paese, rafforzarne l’identità e contribuire a promuoverne l’immagine all’esterno.

La collaborazione tra Pro Loco Roccavione “Chi di Teit” e Comune di Roccavione rappresenta un segnale concreto di volontà condivisa nel sostenere iniziative capaci di generare socialità, partecipazione e nuove occasioni di richiamo per il territorio.