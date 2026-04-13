Venerdì 17 aprile, dalle ore 18 da Forgia a Saluzzo: Avvolgibili…uguali, ma diversi!

L’esigenza nasce dalla richiesta sempre più numerosa di molti condomìni, di sostituire gli avvolgibili dei singoli appartamenti, senza modificare né stravolgere l’armonia estetica delle facciate.

Mantenere la bellezza originaria dell’impatto visivo, però non deve significare necessariamente accontentarsi di installare vecchi prodotti che si usavano negli anni 70, 80, 90, poco ecosostenibili e poco preformanti.

Ecco perché Forgia propone avvolgibili UGUALI, ma DIVERSI!

Uguali, perché esteticamente il design non cambia, ma a livello di prestazione si può decidere se puntare sulla sicurezza, per esempio ai piani terra, con materiali e soluzioni anti-scasso, oppure nelle facciate più esposte, prevenire i danni causati dalla grandine, scegliendo materiali che resistano anche agli aggressivi temporali estivi degli ultimi anni.

Inoltre, sempre senza compromettere l’aspetto originario della facciata, Forgia vuole offrire un’alternativa diversa dal vecchio avvolgibile APERTO o CHIUSO, proponendo al cliente di decidere come regolare l’ingresso di aria e luce nella stanza, pur mantenendo l’avvolgibile chiuso, in totale sicurezza e senza compromettere la privacy.

Per questo sono nati gli avvolgibili con lamelle distanziabili, gli originali new solar, con un esclusivo brevetto, che permette tutto questo.

Per questo sono nati gli avvolgibili con lamelle distanziabili, che però sono a tutti gli effetti chiusi con catenaccio.

Insomma, quale occasione migliore di un aperitivo da Forgia per accordarsi con l’Amministratore ed il vicino di casa, per decidere di migliorare le performances del vostro condominio?

Non vorrete farvi sfuggire una simile occasione!

Contattate l’azienda Forgia e confermate la vostra presenza: Tel 0175-249484 oppure scrivere a: servizioclienti@forgia.com

Vi aspettiamo numerosi!

FORGIA - Show Room di Via Circonvallazione 11/h - Saluzzo



Frangisole