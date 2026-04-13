Patrimonio fortificato alpino italo-francese, percorso formativo gratuito per la sua valorizzazione, gestione e digitalizzazione

Prende il via a maggio 2026 un nuovo percorso formativo dedicato alla conoscenza, gestione e valorizzazione dei sistemi fortificati transfrontalieri tra Italia e Francia, rivolto a operatori del settore turistico-culturale, gestori e potenziali gestori di beni culturali.

Il programma - promosso all’interno del progetto transfrontaliero COGNITIO-FORT, finanziato dal programma Interreg ALCOTRA Francia-Italia 2021-2027 - nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali legate al patrimonio fortificato alpino, favorendo allo stesso tempo la cooperazione culturale e turistica tra i territori di confine. Il percorso integra infatti formazione storico-geografica, visite sul campo, confronto con enti e gestori, oltre all’utilizzo di strumenti digitali innovativi per la documentazione e l’accessibilità del patrimonio.

Il corso si articola in due cicli formativi:

il primo ciclo, in programma a maggio 2026, è dedicato alla conoscenza delle fortificazioni del XIX secolo e della Prima guerra mondiale. Le attività comprendono webinar tematici, approfondimenti sulle modalità di acquisizione e gestione dei forti e visite in loco, tra cui il Forte di Exilles e il Forte Maginot di Sainte-Agnès a Mentone, occasioni di confronto diretto con amministratori e responsabili della valorizzazione dei siti.

Il secondo ciclo, previsto tra settembre e ottobre 2026, è incentrato sulle fortificazioni della Seconda guerra mondiale e sulle tecnologie digitali applicate al patrimonio culturale. Il programma include visite alle opere della Vallée de la Tinée, moduli dedicati alla digitalizzazione, ai modelli 3D e alla valorizzazione delle nuvole di punti, fino a un workshop finale di progettazione partecipata presso l’Opera 5 di Moiola, durante il quale i partecipanti lavoreranno alla creazione di un piano di gestione e valorizzazione per le fortificazioni della Valle Stura.

Il percorso alterna formazione online bilingue italiano-francese e attività in presenza, offrendo un’esperienza completa che unisce teoria, pratica e networking internazionale.

I posti sono limitati e le candidature dovranno essere inviate entro il 22 aprile, compilando l’apposito modulo e inviando la documentazione richiesta che si trova sul sito istituzionale dell’Unione Montana Valle Stura a questo LINK  https://www.vallestura.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=269824

Un’opportunità concreta per sviluppare competenze specialistiche e contribuire alla valorizzazione di un patrimonio storico unico, ponte culturale tra Italia e Francia.

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Il progetto COGNITIO-FORT, dedicato alla valorizzazione e alla conoscenza delle fortificazioni alpine franco-italiane, è finanziato dal programma Interreg ALCOTRA Francia-Italia 2021-2027 e vede lavorare insieme Département des Alpes Maritimes (capofila), Aree Protette Alpi Marittime, Unione Montana Valle Stura e Parc national du Mercantour.

Il corso è organizzato dal Formont.