SCI ALPINO / Campionati italiani children, Benedetta Rosa Ranieri si impone nella combinata allieve

Nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Children sulle nevi di Pila il Comitato FISI Alpi Occidentali ha conquistato il terzo posto nella classifica per squadre regionali.

Primo l’Alto Adige con 2.594 punti, seguito dal Comitato Valdostano ASIVA con 1.720 e dal Comitato AOC con1.715.

Domenica 12 aprile gli Allievi hanno disputato lo Skicross, vinto in campo femminile dall’altoatesina Carmen Gschliesser (già prima inSuper-G) della Renngemeinschaft Wipptal, con il tempo di 37”,53/100 e con 48/100 di vantaggio su Bianca Manenti dello Sporting Club Madonna di Campiglio. Terza a 58/100 Barbara Compagnoni dello Sci Club Santa Caterina Valfurva. Quarta piazza a 2/100 dal podio per la milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, settima per Ludovica Vottero dell’Equipe Pragelato, diciassettesima per Angelica Platinetti dello Sci Club Bardonecchia e diciannovesima per Maria Casaccia del Mera. Oltre la ventesima posizione le altre atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali.

Simon Kaser del Seiser Alm Ski Team ha vinto la gara maschile in 36”, 83/100. Secondi a pari merito a 16/100 Giovanni Ceccarelli del Fassactive e Tommaso Dagri dello Sci Club 70. Allineati dal tredicesimo al quindicesimo posto Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere, Felix Baldi del Sestriere e Pier Giacomo Barabino del Bardonecchia.

La classifica della Combinata femminile ha visto al primo posto Benedetta Rosa Ranieri, al decimo Angelica Platinetti, al tredicesimo Cecilia Balbo del Mondolè Ski Team, al quattordicesimo Anna Reita dello Sci Club Sestriere, al ventesimo Giulia Iglina del Claviere.

Giovanni Ceccarelli ha vinto la Combinata maschile, precedendo Felix Baldi e Simon Kaser. Al settimo posto Mattia Croce dello Sci Club Lancia, all’undicesimo Emanuele Croce del Lancia, al quattordicesimo Vittorio Anselmo del Mera, al quindicesimo Vittorio Calcagno del Mondolè Ski Team, al diciottesimo Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone.

I Ragazzi invece hanno chiuso con lo Slalom sulla pista Chatelaine-Nouva. Nella gara femminile successo di Michelle Dal Farra dello Sci Club Limana con il tempo totale di 1’,35”,64/100, seguita dall’altoatesina Mia Molling dell’Amateursportverein Trainungszenter Jochtal a 86/100 eda Sveva Di Gallo dello Sci Club Cortina ad 88/100. Al sesto posto Sofia Maggiani Caminelli dello Sci Club Claviere, al diciannovesimo Sara Vandoni del Sestriere. Gregorio Buffatti del Fassactive ha vinto la gara maschile in 1’,32”,64/100, con 26/100 di vantaggio su Edoardo Riccodello Sci Club Lecco e 40/100 su Elias Magoni della Renngemeinschaft Wipptal. Al settimo posto Vittorio Rosen dell’Equipe Limone, al decimo Giovanni La Magna Zimmermann dello Ski College Limone, al tredicesimo Carlo Bertazzini dello Sci Club Borgata Sestriere, al quattordicesimo Nicolò Peyron Zaki Ghali dell’Equipe Beaulard, al sedicesimo e aldiciassettesimo Gregorio Madoglio ed Edoardo Imperio dello Sci Club Sansicario Cesana.

Nella Combinata delle Ragazze prima Mia Molling, davanti ad Estelle Fosson dello Sci Club Aosta e ad Asia Martinazzolidello Sci Club Pontedilegno. Al sesto posto Sofia Maggiani Caminelli, al decimo Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, al sedicesimo Giorgia Guglielmino dello Sci Club Claviere.

La Combinata dei Ragazzil’ha vinta Mattia Pedoja Maso dello Sci Club Crammont Mont Blanc, precedendo Elias Magoni e Giulio Rada Lazzaroni del Pontedilegno. Al quinto posto Carlo Bertazzini, all’ottavo Giovanni La Magna Zimmermann, al quindicesimo Vittorio Rosen.