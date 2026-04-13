VOLLEY BM / Ancora una trasferta amara per il VBC Mondovì: il Parella vince 3-0

Ancora una trasferta amara per il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone, che nella ventiduesima giornata – nona del girone di ritorno viene superato per 3-0 (25-18,25-22,27-25) dal Parella Torino allenato da coach Federico Barazzato al termine di una partita combattuta soprattutto nel secondo e nel terzo set.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Caldano centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Catena, Bellanti, Polizzi, Genesio e capitan Garello.

Nel set inaugurale vi è sostanziale equilibrio sino al 7 pari, poi il Parella aumenta il ritmo e va via, portandosi sul 16-11. Dentro prima Bellanti e poi la diagonale Polizzi-Genesio, ma i monregalesi non riescono ad operare l’ auspicata rimonta e così i torinesi chiudono 25-18.

Nella seconda frazione, con l’ inserimento di Catena al centro e la conferma sia di Bellanti che della diagonale titolare, vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi riescono ad allungare 13-11, ma vengono ripresi sul 14-14. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando i torinesi allungano sul 22-20 e quindi mantengono il vantaggio conquistato sino a chiudere 25-22.

Nel terzo set, con Polizzi in cabina di regia, i monregalesi partono bene e si portano sul 5-1, ma vengono subito ripresi sul 6-6. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 12 pari, quando il Parella aumenta il ritmo e prende il largo, portandosi prima sul 15-12, poi sul 21-15 ed infine sul 24-19. A questo punto i monregalesi hanno una bella reazione, che permette loro di ottenere un’ incredibile rimonta sino ad ottenere il pareggio sul 24-24. A questo punto prima vi è un cartellino giallo e rosso a Garello, che deve lasciare il campo, poi il Parella ottiene il 25-24, ma i monregalesi riescono ancora ad impattare sul 25-25, quindi i padroni di casa riescono a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 27-25. Sabato il VBC MONDOVI’ ospiterà al PalaItis alle ore 21 il Malnate, capolista solitario con 48 punti.

PARELLA TORINO - VBC MONDOVI’ = 3-0 (25-18,25-22,27-25)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi, Bosio 13, Menardo 9, Camperi 1, Coppa 2, Caldano 1, Garelli (L1), Candela (L2), Catena 8, Bellanti 7, Polizzi 1, Genesio 2, Garello (K) 1, Berutti. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignon