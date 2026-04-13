Iran, Trump attacca Papa Leone: "Un debole, in Vaticano solo grazie a me"

(Adnkronos) - Donald Trump attacca frontalmente il Papa. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di "non essere un grande fan" di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di "giocare con un Paese che vuole un'arma nucleare".

Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare".

"Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera". "Leone dovrebbe essere grato perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per essere Papa, ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che fosse il modo migliore per affrontare il presidente Donald J. Trump. Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano".

"Purtroppo, la debolezza di Leone sul fronte criminale e sulle armi nucleari non mi convince, così come non mi convince il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un perdente della sinistra, uno di quelli che auspicavano l'arresto di fedeli e religiosi. Leone - la parole del presidente americano - dovrebbe darsi una regolata come Papa, usare il buon senso, smetterla di assecondare la sinistra radicale

e concentrarsi sull'essere un grande Pontefice, non un politico. Questa situazione lo sta danneggiando gravemente e, cosa ancora più importante, sta danneggiando la Chiesa cattolica", la conclusione del tycoon.