A Demonte torna la festa di San Giuseppe, momento di fede, incontro e tradizione.
Il programma si apre mercoledì 15 aprile alle ore 20:30 con una serata di riflessione dal titolo “Cristiani al lavoro”, promossa dalla pastorale del lavoro della diocesi, presso l’oratorio parrocchiale.Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, si terrà il Rosario in chiesa, seguito da uno spettacolo teatrale Carlin Galin-a part per l’Argentin-a, (“banda del bun umur” di Bernezzo).
Il momento centrale sarà domenica 19 aprile: ritrovo in Via Colle dell’Ortica 58 per la processione accompagnata dalla banda musicale. A seguire, la Santa Messa delle ore 11 e il pranzo comunitario nei locali parrocchiali, per concludere insieme in un clima di festa. (Prenotazioni “da Mario”)