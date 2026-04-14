A Dogliani nuova comandante per la Stazione dei Carabinieri: il maresciallo capo Maria Grazia Piperis assume l’incarico

Avvicendamento al vertice della Stazione dei Carabinieri di Dogliani: dal 13 aprile il comando è affidato al maresciallo capo Maria Grazia Piperis, laureata magistrale in Giurisprudenza, proveniente dalla caserma di Carrù, dove ha ricoperto il medesimo incarico.

La giornata di insediamento è stata segnata da un doppio momento istituzionale. In mattinata il sindaco Claudio Raviola ha fatto visita alla stazione locale per un primo saluto al nuovo comandante, mentre successivamente è stata la stessa Piperis a recarsi in Municipio per un incontro con l’amministrazione comunale, avviando così un primo contatto diretto con il territorio.

“La presenza della Stazione dei Carabinieri rappresenta per il nostro territorio un punto di riferimento imprescindibile”, ha sottolineato il sindaco Raviola. “L’impegno quotidiano dei militari, svolto con professionalità e spirito di servizio, costituisce un valore inestimabile per la sicurezza della collettività. Rivolgo quindi al maresciallo capo Piperis i migliori auguri di buon lavoro”.

La nomina è stata accolta positivamente dalla cittadinanza, che ha voluto rinnovare la propria stima e riconoscenza nei confronti di tutti i Carabinieri della stazione, costantemente impegnati nella tutela del territorio e della comunità locale.