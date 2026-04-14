Una delegazione trinitese in trasferta in Sicilia per celebrare l’eroe della Resistenza Calogero Bracco e l’opera di Dorotea Maria Guida

Momento toccante, lo scorso 11 aprile, alla presenza della sindaca piemontese Ernesta Zucco, dell’omologo Polito e della cittadinanza, per donare il libro evocativo della sua storia: la “Genealogia patrilineare di Calogero Bracco”.

Un momento che rientrerà senza dubbio negli annali sia di Trinità, sia della località siciliana di Petralia Sottana. Si è svolta infatti lo scorso 11 aprile quella che era da tempo l’attesa cerimonia di presentazione in municipio a Petralia - con i trinitesi eccezionalmente in trasferta - della “Genealogia patrilineare di Calogero Bracco”, a cura di Dorotea Maria Guida. La ricercatrice Guida, che ora risiede a Carrù, ha anche origini siciliane: proviene da Bagheria.

Il libro, già anche consegnato in precedenza a Trinità con una sentita cerimonia, riprende la storia dell’eroe della Resistenza Calogero Bracco, a 81 anni dalla sua morte. Bracco fu trucidato dai tedeschi per mano della brigata nazi-fascista Muti, durante la sua leva militare il 9 aprile 1945 proprio a Trinità, che gli sarà riconoscente a vita.

Il momento toccante, è stato supportato dai due sindaci di riferimento (Ernesta Zucco per Trinità, Pietro Polito per Petralia Sottana) e dalla cittadinanza siciliana (tra cui il nipote di Calogero, Massimiliano Bracco), nonché da una rappresentanza di trinitesi accorsi per l’occasione. Tra i presenti anche lo scrittore Maurizio Padovano e l’assessore di Petralia Consuelo Serio.