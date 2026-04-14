Bonus infissi: come funzionano le agevolazioni fiscali per chi cambia le finestre nel 2026

Il quadro delle agevolazioni fiscali disponibili nel 2026 è tuttavia chiaro: le aliquote in vigore sono confermate fino al 31 dicembre, con una struttura che consente di recuperare una parte significativa della spesa sostenuta.

Dato che ancora non è noto se saranno riconfermate nel 2027, vale la pena capire con precisione quali strumenti esistono, cosa coprono e come accedervi senza incorrere in errori formali che potrebbero compromettere il beneficio. Per fare chiarezza chi siamo confrontati con gli esperti di Dako, azienda specializzata nella produzione di infissi e serramenti che costituisce un vero e proprio punto di riferimento nazionale e vanta oggi una presenza consolidata anche sui mercati esteri.

Chi vuole cambiare le finestre di casa su quali agevolazioni può contare quest'anno?

Gli strumenti a disposizione sono due: il Bonus Ristrutturazione, noto anche come Bonus Casa, e l'Ecobonus. Entrambi sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre con le stesse aliquote dell'anno precedente - una conferma tutt'altro che scontata, dato che fino agli ultimi mesi del 2025 il Governo aveva ipotizzato una riduzione anticipata che poi non è stata applicata.

Per gli interventi sull'abitazione principale entrambi i bonus riconoscono una detrazione del 50% sulla spesa sostenuta. Per le seconde case e gli altri immobili l'aliquota scende al 36%. La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo, da portare in detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi. I massimali di spesa agevolabile differiscono tra i due strumenti: con il Bonus Ristrutturazione il tetto è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, con l'Ecobonus si scende a 60.000 euro di spesa detraibile. Numeri che, considerata la natura dell'intervento, nella grande maggioranza dei casi lasciano ampi margini rispetto alla spesa effettiva.

Come funziona in pratica la scelta tra i due bonus?

I due percorsi condividono le aliquote ma rispondono a logiche diverse, e capire quale sia il più adatto alla propria situazione è il primo passo per pianificare l'intervento in modo corretto. Il Bonus Ristrutturazione è lo strumento più accessibile sul piano dei requisiti tecnici: per accedervi è sufficiente che l'intervento rientri in una delle categorie edilizie previste - manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione - e che sia coperto da un titolo abilitativo idoneo. Per il prodotto non vengono richiesti valori prestazionali specifici, il che rende la misura adatta a chi sostituisce gli infissi senza un obiettivo dichiarato di miglioramento energetico.

L'Ecobonus ha una vocazione più specifica: si rivolge agli interventi di riqualificazione energetica e richiede che i nuovi serramenti rispettino precisi valori di trasmittanza termica, variabili in base alla zona climatica dell'immobile. In cambio offre due vantaggi che il Bonus Casa non garantisce: è accessibile anche ai soggetti IRES, e non richiede una ristrutturazione in corso - chi sostituisce le finestre come intervento autonomo può accedervi direttamente, a condizione che il regolamento edilizio del comune lo preveda e che i serramenti scelti soddisfino i requisiti tecnici richiesti.

Quali spese rientrano concretamente nella detrazione?

Effettivamente il perimetro delle voci agevolabili è più ampio di quanto molti si aspettino. La detrazione copre l'acquisto del serramento nella sua accezione completa - telaio, parte mobile, vetrocamera - e la posa in opera. Rientrano anche le spese per lo smontaggio e lo smaltimento degli infissi esistenti e le opere murarie strettamente accessorie all'installazione, come le lavorazioni necessarie per adattare il foro finestra al nuovo serramento.

Sul fronte degli oscuranti, avvolgibili, persiane, scuri e cassonetti possono essere inclusi nelle spese agevolabili a condizione che la loro sostituzione avvenga contestualmente a quella delle finestre e che siano considerati solidali con l'infisso. È una voce che può incidere in modo significativo sulla spesa totale ammessa a detrazione e che vale la pena verificare con attenzione in fase di preventivo, per disporre di un quadro economico preciso prima di avviare i lavori.

Dal punto di vista documentale, cosa bisogna fare per non perdere il diritto alla detrazione?

La gestione documentale è l'ambito in cui si concentrano gli errori più frequenti e vale la pena affrontarlo con la stessa attenzione riservata alla scelta del prodotto. Il primo requisito riguarda le modalità di pagamento: tutte le spese devono essere saldate tramite bonifico parlante, con la causale normativa corretta - per il Bonus Ristrutturazione la L. 449/1997 o la L. 296/2006, per l'Ecobonus il D.L. 63/2013 - insieme al codice fiscale del beneficiario della detrazione e alla partita IVA o codice fiscale dell'impresa installatrice. Un bonifico ordinario, se privo di questi elementi, non è sufficiente a garantire il diritto alla detrazione.

Per chi accede all'Ecobonus si aggiungono altri adempimenti: l'invio della pratica all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, con la scheda descrittiva dell'intervento e i dati relativi alle prestazioni dei vecchi e nuovi serramenti, e un'asseverazione tecnica firmata da un professionista abilitato che attesti la conformità dei prodotti ai valori di trasmittanza previsti per la zona climatica. Tutta la documentazione - fatture, ricevute dei bonifici, certificazioni di trasmittanza, comunicazione ENEA e titolo abilitativo - va conservata per almeno dieci anni, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.