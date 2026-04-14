Blegino (Radicali) lancia un'azione di disobbedienza:"Fumare cannabis davanti alla Camera dei Deputati"

“Il 20 aprile, in occasione del 4/20 (Giornata del consumo di cannabis in tutto il mondo) promuoveremo una nuova azione di disobbedienza civile davanti alla Camera dei Deputati. Insieme a decine di attivisti e cittadini, compiremo un gesto semplice: fumare cannabis. Una sostanza che, a differenza di alcol e tabacco, non provoca morti, ma che in Italia continua a essere oggetto di repressione, alimentando un sistema ipocrita che arricchisce mafie e criminalità”, dichiara in una nota Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani.

“Il nostro obiettivo rimane la legalizzazione di tutte le sostanze, a partire dalla cannabis. Dove non c’è regolamentazione, c’è criminalità. Per questo invitiamo ad aderire alla nostra disobbedienza, compilando l’apposito form sul sito radicali.it”, conclude Blengino.