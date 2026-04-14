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Politica | 14 aprile 2026, 18:02

Blegino (Radicali) lancia un'azione di disobbedienza:"Fumare cannabis davanti alla Camera dei Deputati"

Il segretario nazionale nella campagna di legalizzazione di tutte le sostanze promuove l'iniziativa in occasione del 20 aprile, Giornata mondiale della cannabis

Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani.

Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani.

Il 20 aprile, in occasione del 4/20 (Giornata del consumo di cannabis in tutto il mondo) promuoveremo una nuova azione di disobbedienza civile davanti alla Camera dei Deputati. Insieme a decine di attivisti e cittadini, compiremo un gesto semplice: fumare cannabis. Una sostanza che, a differenza di alcol e tabacco, non provoca morti, ma che in Italia continua a essere oggetto di repressione, alimentando un sistema ipocrita che arricchisce mafie e criminalità”, dichiara in una nota Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani. 

“Il nostro obiettivo rimane la legalizzazione di tutte le sostanze, a partire dalla cannabis. Dove non c’è regolamentazione, c’è criminalità. Per questo invitiamo ad aderire alla nostra disobbedienza, compilando l’apposito form sul sito radicali.it”, conclude Blengino.

c.s.

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