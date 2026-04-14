Erasmus+, un’esperienza che cresce: il Vallauri di Fossano protagonista in Europa

Nel mese di marzo, 36 studenti dell’istituto hanno partecipato a un’esperienza di mobilità internazionale della durata di una settimana, accompagnati da sette docenti del team Erasmus. Le destinazioni coinvolte sono state tre: Belgio (Leuven), Portogallo (Figueira da Foz) e Ungheria (Budapest), realtà diverse ma accomunate dal desiderio di condividere buone pratiche sui temi della sostenibilità, tema centrale del progetto. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con coetanei stranieri attraverso lezioni tenute da esperti, momenti di discussione e numerose attività pratiche.

Tra queste, il plogging sulle spiagge portoghesi con la successiva creazione di un’opera d’arte con i rifiuti e i laboratori di progettazione urbana sostenibile in Belgio, nei quali i ragazzi si sono cimentati nell’ideazione di una piazza attenta ai criteri ambientali e sociali. Le attività didattiche sono state affiancate da visite sul territorio, sia di carattere culturale – come Coimbra, Lisbona e il Parlamento di Budapest – sia legate all’analisi di buone pratiche di sostenibilità ambientale.

In particolare, a Budapest gli studenti hanno visitato un impianto di trattamento delle acque, approfondendo da vicino le strategie di gestione delle risorse idriche e partecipato a un laboratorio presso la Budapest Foundation for Enterprise Promotion dedicato alla progettazione di imprese ecosostenibili. Non sono mancate inoltre esperienze legate alla pianificazione urbana sostenibile, come nel caso della città di Mechelen, nei pressi di Leuven.

Come già emerso negli anni precedenti, uno degli aspetti più significativi del progetto Erasmus+ è rappresentato dall’incontro tra culture diverse. Gli studenti sono stati ospitati da famiglie locali, vivendo in prima persona la quotidianità dei paesi partner. I feedback dei ragazzi coinvolti non lasciano dubbi: “è stata una delle migliori settimane della mia vita” “è stata un’esperienza incredibile: ho imparato tanto, fatto nuove amicizie e vissuto momenti che ricorderò per sempre” “ho avuto modo di mettermi alla prova e vivere esperienze nuove che difficilmente avrei fatto restando a casa.”

L’esperienza si è rivelata altamente formativa sotto diversi punti di vista. Oltre alla maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, gli studenti hanno evidenziato un significativo miglioramento delle competenze linguistiche, grazie all’uso quotidiano della lingua straniera in contesti reali. Accanto a questo, la permanenza all’estero ha favorito lo sviluppo di autonomia, capacità di adattamento e apertura verso nuove culture, elementi fondamentali per la formazione dei cittadini europei di domani. Il progetto Erasmus+ si conferma dunque un elemento centrale dell’offerta formativa del Vallauri, capace di coniugare didattica, esperienza sul campo e crescita personale. Fondamentale, ancora una volta, è il sostegno dell’Unione Europea, che rende possibile la realizzazione di queste iniziative.

In un contesto sempre più internazionale, esperienze come questa rappresentano un’opportunità preziosa per i giovani, per ampliare i propri orizzonti e sentirsi parte attiva di una comunità europea, costruendo percorsi di pace e cooperazione.



