Cina, l’artista Donatella Spaziani tiene la prima mostra personale a Chongqing

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un nuovo capitolo degli scambi culturali tra Cina e Italia si è aperto con la recente inaugurazione della mostra personale "Incolume tra le cose" dell'artista contemporanea italiana Donatella Spaziani, al Sichuan Fine Arts Institute Art Museum della municipalità di Chongqing.Donatella Spaziani è attualmente professoressa all'Accademia di Belle Arti di Frosinone, Italia. La sua pratica multidisciplinare spazia tra pittura, scultura, fotografia, installazioni e arte sonora, con opere presentate su importanti piattaforme internazionali come la Biennale di Venezia e la Shanghai World Expo.L'esposizione segna la prima mostra personale di Spaziani in Cina e rappresenta un esempio vivido del rafforzamento dei legami artistici e umanistici tra Cina e Italia. Presenta oltre 140 opere che riflettono in modo complessivo la sua visione artistica, comprese quasi 30 pitture, opere tessili e sonore, permeate da elementi cinesi distintivi.Co-organizzata dal Consolato generale d'Italia a Chongqing, dal Sichuan Fine Arts Institute, dall'Accademia di Belle Arti di Firenze e da Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea, e sostenuta dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone, la mostra si concluderà il 19 aprile.Per Spaziani, la mostra rappresenta più di una tappa professionale: è un incontro culturale profondamente personale."Questa mostra ha per me un significato molto profondo", ha affermato recentemente a Chongqing. "Non è solo la mia prima mostra personale in Cina, ma anche un momento in cui uno spazio diventa più di un luogo. Si trasforma in un autentico incontro con la sensibilità e lo spirito poetico della cultura orientale, che accompagna da tempo il mio percorso artistico".Le sue parole riflettono una narrazione più ampia: l'arte contemporanea come ponte tra civiltà. Spaziani trae da tempo ispirazione dalle filosofie orientali, in particolare nell'esplorazione della relazione tra corpo e spazio, tema centrale del suo lavoro. A Chongqing, questa ricerca concettuale trova una nuova risonanza.Durante il soggiorno, l'artista ha creato diverse nuove opere ispirate alla geografia e al tessuto culturale unici della città. Nota per il suo terreno montuoso, il paesaggio urbano stratificato e la vivace vita sociale, Chongqing, "città 3D" della Cina, ha offerto un contesto tanto fisico quanto simbolico per la riflessione artistica. Queste opere di nuova creazione incorporano in modo sottile elementi locali, dimostrando come il linguaggio artistico globale possa arricchirsi attraverso l'esperienza locale."Sono grata per l'opportunità di comprendere meglio la cultura cinese e la sua gente", ha osservato. "Attraverso l'arte, questo linguaggio universale senza confini, ho stretto amicizie e sperimentato un profondo senso di connessione".Questo sentimento sottolinea un aspetto chiave della diplomazia culturale contemporanea: il passaggio da una presentazione culturale a senso unico a un coinvolgimento reciproco e alla co-creazione. In questa mostra, il dialogo non è soltanto tra artista e pubblico, ma anche tra le tradizioni culturali, le metodologie artistiche e i modi di vedere il mondo di Cina e Italia.Il Sichuan Fine Arts Institute, una delle principali accademie d'arte della Cina, si è progressivamente affermato come hub per lo scambio internazionale. Ospitando artisti e mostre globali, offre agli studenti e al pubblico un accesso diretto a prospettive artistiche diverse.Il presidente dell'istituto, Jiao Xingtao, ha dichiarato che la mostra mette inoltre in evidenza il ruolo della collaborazione istituzionale nel promuovere lo scambio culturale internazionale. Il partenariato tra istituzioni artistiche cinesi e italiane riflette un impegno condiviso a favorire il dialogo attraverso l'istruzione, la ricerca e la pratica artistica.Nel frattempo, istituzioni italiane come l'Accademia di Belle Arti di Firenze e l'Accademia di Belle Arti di Frosinone portano con loro una ricca eredità di tradizione artistica, dal Rinascimento alla sperimentazione contemporanea. Il loro coinvolgimento garantisce che lo scambio sia fondato sia sulla profondità storica che sull'innovazione moderna.Come suo fulcro, "Incolume tra le cose" incarna il concetto di "apprendimento reciproco tra civiltà". Piuttosto che enfatizzare le differenze, la mostra invita i visitatori a esplorare esperienze umane condivise - spazio, corpo, percezione ed emozione - attraverso una lente interculturale.Tra i visitatori, una giovane cittadina di Chongqing, Tang Tingting, si è fermata davanti a un'installazione minimalista e ha condiviso le sue impressioni. "L'arte ti fa sempre rallentare e pensare in modo diverso allo spazio che ti circonda. Penso che in una certa misura Cina e Italia condividano le stesse idee artistiche. Mi piacerebbe vederne di più", ha dichiarato Tang.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-