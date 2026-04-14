ATLETICA / Dominio delle staffette piemontesi, grande festa per l’Atletica Mondovì

Il week‑end dell’11 e 12 aprile è stato interamente dedicato ai campionati regionali di staffetta organizzati dal Comitato Regionale, con la consueta scelta dello sdoppiamento delle sedi: sabato a Biella sulla nuova pista dello Stadio “Lamarmora” sono scese in campo le categorie assolute, mentre domenica a Giaveno è stata la volta degli atleti giovanili. In due giorni sono stati quasi 2.000 i partecipanti complessivi, con oltre 1.200 iscritti tra le categorie giovanili, un dato che evidenzia una crescita costante del movimento atletico in Piemonte.

Su questo quadro di fondo, il grande protagonista del week‑end è stato l’Atletica Mondovì Acqua – S. Bernardo, che ha migliorato il già ricco bottino della stagione precedente. Con 4 titoli assoluti, 4 titoli di categoria, 4 argenti, 2 bronzi e 2 titoli giovanili, il club monregalese sale a una collezione di 14 ori, 10 argenti e 5 bronzi, rimarcando la propria forza su 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 e 4x1500 metri, oltre alle specialità giovanili.

Il “miracolo” delle 4x400

Sul piano delle prestazioni, a Biella le 4x400 hanno dominato la scena. La 4x400 assoluta maschile con Giacomo Provera, Riccardo Prette, Vincenzo Martinelli e Lorenzo Mellano ha vinto in 3’15”62, superando Cus Torino (3’16”92) e Safatletica (3’22”93). Nella 4x400 femminile, Anna Mamiedi, Sofia Bertone, Tiziana Traverso e Rachele Torchio hanno chiuso in 3’50”52, con 1”13 di margine sulla Sisport Torino e 7”50 su Safatletica. In entrambi i casi, i minimi per i Campionati Assoluti sono sfumati di pochi centesimi, confermando la qualità del gruppo.

La 4x100 maschile composta da Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Tommaso Pibiri e Simone Milanesio ha bissato il titolo del 2025 con 41”22, davanti a Safatletica e ai compagni di squadra U18 Yousseph Quattara, Samuele Vittone, Mattia Tagliapietra e Alessandro Bedeschi, terzi in 42”25.

Donne e mezzofondo in grande luce

Nel femminile, il quarto titolo assoluto è arrivato nella 4x1500 con Soraia Cillario, Sofia Dante, Elisa Calandri e Alice Rosa Brusin, che hanno fermato il cronometro in 20’06”14, con ampio margine su Alessandria e Sisport Fiat. La 4x100 con Alice Boasso, Rebecca Roà, Tiziana Traverso e Rachele Torchio ha centrato il bronzo in 47”68, con buone prestazioni anche nelle categorie allieve e junior, dove Sofia Musso, Noemi Bertone, Alice Botto e Sofia Bertone sono salite sul gradino più alto della 4x100 junior.

Bene anche le 4x200 miste (Lisa, Roà, Alessandro Bedeschi e Francesca Paolin secondi in 1’36”58) e la 4x800 con Alessandra Botto e Alice Botto tra le protagoniste di un’ottava assoluta in 9’25”51.

Giaveno, regina dei ragazzi

La giornata di Giaveno, dedicata alle staffette giovanili, è stata letteralmente “dorata” per la categoria ragazzi. La 4x100 con Rayan Bruno, Federico Bruno, Giacomo Renesto e Lorenzo Ferracane ha dominato in 51”28, replicando il successo del 2025, davanti a Safatletica (53”65) e Ivrea (54”01). La 3x800 con Federico Bruno, Rayan Bruno e Giacomo Renesto ha chiuso in 7’33”88, con un distacco netto sui rivali Oleggio e Safatletica.

Tra le cadette, il quartetto di Marta Chiecchio, Lovely Ferretti, Adora Dervishi e Sole Sigaudo è salito al 5° posto in 52”73, mentre i cadetti con Nicolo Marenco, Mattia Malaspina, Noah Leone e Francesco Bruno si sono fermati a un buon 5° posto in 47”86, in una gara con ben 7 squadre dentro i 3 decimi.

Un progetto lungo e mirato

Fabio Boselli, presidente dell’ASD Atletica Mondovì, commenta così il bilancio: «Un risultato voluto e programmato negli ultimi anni, grazie a un gruppo di tecnici che sta facendo crescere gli atleti sin dalla giovanissima età, e a dirigenti che hanno saputo rinforzare la squadra con innesti provenienti da altre realtà del Piemonte. Le sinergie con altre società vogliamo coltivarle e ampliarle ancora».

Con poco più di 24 squadre schierate tra le varie distanze, la ASD ha puntato su un’organizzazione che ha messo in campo il meglio di sé, senza trascurare alcuna categoria, in un week‑end che si è confermato vetrina di crescita e di competitività per tutto il mondo delle staffette regionali.



