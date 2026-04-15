Borgo San Dalmazzo, successo per “Tra cultura e sapori liguri” con 56 partecipanti

Si è svolta con grande successo l’iniziativa “tra cultura e sapori liguri” organizzata dall’Associazione Monserrato odv di Borgo San Dalmazzo, che sabato 11 aprile ha coinvolto ben 56 partecipanti in un’esperienza all’insegna della scoperta e della convivialità. L’iniziativa, aperta a tutti e non soltanto ai soci, ha saputo unire cultura, territorio e buona cucina, riscuotendo ampi consensi.

La giornata è iniziata con la visita guidata al centro storico di Albenga, dove il gruppo ha potuto ammirare le celebri torri medievali, simbolo della città, insieme alla Cattedrale di San Michele Arcangelo, alla pittoresca piazzetta dei Leoni e al suggestivo Battistero. Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nelle tradizioni di uno dei borghi più affascinanti della Liguria.

In tarda mattinata, il gruppo si è poi spostato a Pietra Ligure per il momento conviviale.

Il pomeriggio è proseguito con una tappa presso una realtà artigiana locale, dove i partecipanti hanno potuto scoprire i segreti della produzione di frutta candita, marmellate e del rinomato Chinotto di Savona, eccellenza del territorio ligure.

A conclusione della giornata, grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’Associazione Monserrato: “siamo davvero molto soddisfatti della riuscita della gita. La partecipazione di 56 persone e l’entusiasmo riscontrato durante tutta la giornata ci confermano la validità di queste iniziative. È stato bello condividere momenti di cultura, svago e buona tavola in un clima di amicizia. Ringraziamo tutti i partecipanti per la fiducia e la collaborazione”.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento riuscito e apprezzato, capace di valorizzare le bellezze della Liguria e di rafforzare lo spirito di aggregazione, con l’Associazione già al lavoro per proporre nuove esperienze simili nei prossimi mesi.