Guarene anticipa le iscrizioni ai servizi scolastici e prepara le Estate Bimbi e Ragazzi

A Guarene si guarda già all’anno scolastico 2026/27 e si stanno predisponendo orari e servizi, al fine di prevenire tutte le eventuali criticità e di organizzare al meglio le attività scolastiche.

Sulla pagina del sito del Comune https://www.guarene.it/avviso-2/ sono già a disposizione le istruzioni per le iscrizioni a Scuola dell’Infanzia e Primaria, alle refezioni, alle richieste per il servizio trasporto scuolabus e tutti gli orari relativi.

Il sindaco Simone Manzone ha spiegato la decisione di anticipare il più possibile l’organizzazione scolastica:

“Abbiamo deciso di anticipare le iscrizioni per avere più tempo per organizzare al meglio i servizi per il prossimo anno scolastico. Ci saranno doposcuola, trasporto degli alunni, servizio mensa e occorre coordinare al meglio tutto il sistema. Anticipare ci permetterà di avere più tempo da dedicare ai dettagli dell'organizzazione, cercando di creare servizi il più possibile efficienti e adeguati alle necessità della nostra comunità”.

È altresì già possibile effettuare le iscrizioni (scadenza 16 maggio) a Estate Bimbi e Estate Ragazzi tramite il link community https://www.guarene.it/estate-ragazzi-bimbi2025/. Il periodo per i più piccoli (3-6 anni) sarà compreso fra 1 e 31 luglio, per i più grandi (7 - 14 anni) dal 15 giugno al 31 luglio. Per tutti aiuto compiti, giochi, piscina, uscite e tanto divertimento, nei locali comunali di Guarene capoluogo.

Il sindaco Manzone sottolinea l’importanza di queste attività:

“In qualità di sindaco e da parte di tutta l’amministrazione comunale esprimo la felicità per poter offrire un servizio molto utile alle famiglie, e utile ai bimbi e ai ragazzi, che nel periodo estivo comunque continuano a frequentarsi e a vivere momenti bellissimi, facendo i compiti, giocando, andando in piscina e vivendo l’estate tutti insieme. L’organizzazione e le persone coinvolte danno garanzie per un servizio fatto da attività mirate, qualità del tempo importante e cura dei dettagli”

Si invitano dunque le famiglie a visionare il sito comunale o a informarsi presso gli uffici di piazza Roma 6, o a contattare il numero 0173/611103 – int 7 oppure inviare mail a segreteria@guarene.it