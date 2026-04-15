Il fossanese “giramondo” Sebastiano Ramello in diretta Facebook per parlare di sé e del libro “Autostop attraverso l’Himalaya”

Questa sera, mercoledì 15 aprile, alle 21.30, il cinquantatreenne fossanese scrittore e consulente specializzato nel settore del vino Sebastiano Ramello, già conosciuto nei mesi scorsi sul nostro giornale, sarà sui social, attraverso la diretta live Facebook, per raccontare un suo ricco profilo professionale, dei suoi viaggi e dei libri pubblicati.

In particolare dell’ultimo, edito da Echos e dal titolo “Autostop attraverso l’Himalaya” (tra breve anche nella versione in inglese), in un viaggio che l’autore stesso definisce “una delle mie più belle avventure a pollice alzato”.

Durante la diretta Facebook, tutti gli interessati potranno interagire con lui e porgli una serie di domande. Per accedervi basterà cercare la pagina Facebook “El Loco Nel Mondo (Sebastiano Ramello)”. Lo accompagnerà come relatrice la professoressa Gabriella Addivinola.

Ramello, autentico giramondo, incarna l'archetipo del viaggiatore. È un individuo che cerca esperienze autentiche, lontano dalle consuete rotte turistiche e che trova ispirazione nei dettagli più nascosti del mondo.

Tra le altre sue opere più note spicca anche "La Maschera" (che presto verrà tradotto in francese), un romanzo- thriller, giallo internazionale ispirato a fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019, ambientato tra Nord America, Europa e Asia. Ogni luogo descritto è stato da lui non solo visitato, ma spesso vissuto nell'arco della sua vita.

Un'altra significativa è "In viaggio con Mankei": una narrativa di viaggio che racconta una delle sue avventure in barca a vela nell'Oceano Atlantico, tra le isole Canarie insieme a una cara amica, ex giornalista italiana inviata in India, con la quale ha collaborato come fotoreporter tra il 2006 e il 2007 lungo le strade della stessa India.

Ramello si rende inoltre disponibile a intervenire in pubblico per qualche sua presentazione: “Se qualcuno, privato o pubblico, volesse ospitarmi per illustrare i miei libri, può contattarmi liberamente al numero di telefono 335 7028463. Sarà per me un piacere raccontare qualche aneddoto. Potete inoltre seguire i miei viaggi, vicini e lontani, e le mie pubblicazioni sulla mia pagina Facebook EL Loco Nel Mondo”