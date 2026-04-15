La Comunità Slow Food della Valle Maira a Pollenzo per un incontro istituzionale all’Università di Scienze Gastronomiche

Rafforzando la sinergia tra ricerca accademica e produzione agricola d'eccellenza. Questo l'obiettivo della visita al campus dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG), nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, della Comunità Slow Food Valle Maira, grazie all’impegno del direttivo.

Un incontro istituzionale con la governance dell'ateneo, che ha visto tra i presenti ed in rappresentanza della città di Dronero l’assessore Marica Bima.

La Comunità Slow Food della Valle Maira è nata il 30 giugno 2024 e composta da 21 membri, tra produttori e ristoratori locali, gioca un ruolo importante per la promozione turistica e gastronomica della valle. Da novembre 2025, grazie all’interessamento dell’Amministrazione della città di Dronero e dei suoi uffici, il terzo sabato del mese si sviluppa sotto l’ala del teatro Iris il Mercato della Comunità.



IL LEGAME CON POLLENZO

Importante ieri è stato l’incontro con le figure chiave dell'ateneo, tra cui il vicepresidente Silvio Barbero, per discutere di progetti di ospitalità sostenibile e sviluppo agricolo montano. Tra progettualità e riflessioni condivise, la parola d’ordine è stata “valorizzazione”, in una visita che ha avuto come obiettivo quello di consolidare il ruolo della Valle Maira come laboratorio a cielo aperto per l'agroecologia e la biodiversità.

Interessante è stata la visita alle strutture dell'Università, incluse le aule didattiche e i laboratori di analisi sensoriale. Si è inoltre discusso sulle prossime tappe per il Mercato della Comunità di Dronero e per l'inserimento dei prodotti locali nei progetti internazionali di Slow Food.

L'Università di Pollenzo, fondata da Carlo Petrini, funge da ponte tra la teoria gastronomica e la pratica contadina. Per la Valle Maira, questo incontro ha rappresentato un'opportunità di formazione specialistica per gli attori di valle, nonché una vetrina internazionale attraverso la rete dei Partner Strategici dell'UNISG ed un supporto scientifico per la tutela della Comunità Slow Food.

Queste le parole da parte della Comunità Slow della Valle Maira: “La giornata ha permesso ai nostri produttori di incontrare attori che hanno condiviso visioni storiche ed innovative per “mestieranti” che vogliono bene alla terra e al territorio. Archivi digitali dei prodotti che possono scomparire, arca del gusto, atlante dei presidi, food to action accademy, space educational e molto altro sono state le tematiche trattate con la governance Slow food e la comunità Slow Food Valle Maira. L’intera esperienza ha permesso ai partecipanti di condividere visioni di sviluppo, azioni condivise ed essere una comunità Slow food che abita il territorio attraverso i suoi prodotti, la cura della terra e anima lo spazio dell’ala del teatro ogni terzo sabato del mese. Vi aspettiamo sabato 18 aprile, dalle 9 alle 12.30, per gustare, conoscere e portare in tavola il gusto della Valle Maira".