Nel 2025 Cuneo ha incassato quasi 2 milioni di euro da multe e sanzioni a carico degli automobilisti

Nel 2025 il Comune di Cuneo ha incassato quasi 2 milioni di euro da multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada.

E’ il dato emerge che emerge da un’analisi realizzata dal portale Facile.it sui dati del Siope, il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona Torino (56 milioni di euro), seguito da Alessandria (quasi 4 milioni), Asti (3,3 milioni), Novara (3 milioni di euro), poi Cuneo quindi e Vercelli (1,8 milioni di euro). Chiudono la graduatoria i comuni di Biella (1,2 milioni) e di Verbania, che ha incassato 1,1 milioni.

Secondo l’indagine, nel 2025, i comuni capoluogo piemontesi analizzati hanno incassato un totale di 72,3 milioni di euro.

L’importo, in calo del 6% rispetto al 2024, risulta però superiore dell'8% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra non superava i 67 milioni.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona Torino con 66 euro; seguono Asti (45 euro) e Alessandria (43 euro). Cuneo si colloca a metà classifica, con una "multa pro capite" pari a 35 euro.

Guardando ai comuni con meno di 2.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Strevi (Alesssandria), che a fronte di 1.956 abitanti incassa quasi 1,6 milioni; seguono Cannero Riviera (Verbania), 916 abitanti e più di 242mila euro incassati, e Castel Rocchero (Asti), 353 abitanti e quasi 114mila euro di proventi.

LE ASSICURAZIONI AUTO

Cattive notizie arrivano sul fronte delle assicurazioni auto; se a livello nazionale i premi medi hanno smesso di crescere, in Piemonte i valori sono ancora in aumento. Secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 606,20 euro, vale a dire il 2,2% in più rispetto a marzo 2025.