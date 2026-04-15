Borgo San Dalmazzo, Germogli di scena si chiude con Serena Bongiovanni e “Foramalocchiu”

La rassegna Germogli di scena si conclude in grande stile con Foramalocchiu, spettacolo firmato da Serena Bongiovanni, in scena alle ore 21:00 presso l’Auditorium Civico.

Ultimo appuntamento della rassegna, Foramalocchiu è una performance intensa, originale e coinvolgente, in cui Serena Bongiovanni porta in scena tutta la sua esperienza, talento e carisma. Attrice di grande riconoscimento nel panorama italiano della stand up comedy, Serena è nota per la capacità di creare un legame diretto con il pubblico, rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica e memorabile.

Lo spettacolo combina narrazione e ironia, offrendo uno sguardo profondo e creativo sulla condizione umana e sulle relazioni, con un linguaggio contemporaneo che parla direttamente agli spettatori di ogni età. La sua presenza scenica magnetica trasforma la scena in un vero e proprio dialogo con il pubblico, tra momenti di comicità, riflessione e intensa emozione.

Foramalocchiu è pensato per chiunque desideri vivere un’esperienza culturale coinvolgente, esilarante e di alto livello artistico.